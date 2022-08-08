İzmir’de 9 saate varan su kesintisi! Saat verildi

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri olacak? İZSU bugün İzmir'de su kesintileri yaşanacak ilçeleri paylaştı. İşte 8 Ağustos Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri olacak? İZSU bugün İzmir'de su kesintileri yaşanacak ilçeleri paylaştı. İşte 8 Ağustos Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
BERGAMA
FATİH 08.08.2022 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA
KEMALPAŞA 08.08.2022 saat 10:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
BORNOVA
ATATÜRK 08.08.2022 saat 10:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 30 dakika su kesintisi olacaktır.
BUCA
ADATEPE 08.08.2022 saat 11:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA
CUMHURİYET 08.08.2022 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK
26 AĞUSTOS, YAVUZ SELİM, ULUBATLI, ZEYBEK, HUZUR, MEHMET AKİF 08.08.2022 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK
ALSANCAK 08.08.2022 saat 10:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK
UMURBEY, EGE 08.08.2022 saat 10:50 ile 12:20 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ
YENİKÖY 08.08.2022 saat 09:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
URLA
İÇMELER 08.08.2022 saat 08:00 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.