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Haberler İzmir İzmir'de 9 saate varan su kesintisi! Saat verildi

İzmir'de 9 saate varan su kesintisi! Saat verildi

8 Ağustos 2022 Pazartesi İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Bornava, Ödemiş, Urla, Konak... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri kaç saat yaşanacak? İşte İZSU'dan yapılan duyuruya göre 8 Ağustos Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

08.08.2022, 11:20 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022, 11:20

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri olacak? İZSU bugün İzmir'de su kesintileri yaşanacak ilçeleri paylaştı. İşte 8 Ağustos Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

İzmir’de 9 saate varan su kesintisi! Saat verildi

BERGAMA

FATİH 08.08.2022 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saate varan su kesintisi! Saat verildi

BORNOVA

KEMALPAŞA 08.08.2022 saat 10:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saate varan su kesintisi! Saat verildi

BORNOVA

ATATÜRK 08.08.2022 saat 10:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saate varan su kesintisi! Saat verildi

BUCA

ADATEPE 08.08.2022 saat 11:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saate varan su kesintisi! Saat verildi

FOÇA

CUMHURİYET 08.08.2022 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saate varan su kesintisi! Saat verildi

KONAK

26 AĞUSTOS, YAVUZ SELİM, ULUBATLI, ZEYBEK, HUZUR, MEHMET AKİF 08.08.2022 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saate varan su kesintisi! Saat verildi

KONAK

ALSANCAK 08.08.2022 saat 10:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saate varan su kesintisi! Saat verildi

KONAK

UMURBEY, EGE 08.08.2022 saat 10:50 ile 12:20 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saate varan su kesintisi! Saat verildi

ÖDEMİŞ

YENİKÖY 08.08.2022 saat 09:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

URLA

İÇMELER 08.08.2022 saat 08:00 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

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