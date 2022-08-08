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İzmir'de acı son! Karşıya geçerken minibüs çarptı

Son dakika... İzmir’in Balçova ilçesinde yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı kişi kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Minibüs sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

AA

08.08.2022, 08:30

İzmir’de acı son! Karşıya geçerken minibüs çarptı

İzmir'de, minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti.

B.D. idaresindeki 35 AAS 773 plakalı minibüs, İzmir-Çeşme Otoyolu Balçova sınırlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Fırat Albayrak'a çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan iki çocuk babası Albayrak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Fırat Albayrak'ın, İzmir'de CHP'den 2015 seçimlerinde 1. Bölge 8. sıradan milletvekili adayı olan iş insanı Muhsin Kurt'un damadı olduğu öğrenildi.

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