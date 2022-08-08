“Tire-Belevi yolu 2023’e kadar tamamlanacak”

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, çalışmaları devam eden yaklaşık 20 km'lik Tire- Belevi yolunun yıl sonuna kadar tamamlanacağının müjdesini verdi. Bugüne kadar yol yapım çalışmalarının önündeki en büyük engelin ağır yürüyen kamulaştırma çalışmalarının olduğunu kaydeden Nasır, "Şu anda ekipler 16'ncı kilometrede çalışıyor. İnşallah yıl sonuna kadar Belevi yolu tamamlanacak. İlgili müteahhitle bizzat görüştüm. 'Hava şartları müsait ekibini hızlandır' dedim" diye konuştu.

Hizmet üretmeyen İzmir Büyükşehir Belediyesini ve CHP'yi de eleştiren Nasır, "25 yıldır hiçbir şey yapmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden, CHP zihniyetinden biz şunu istiyoruz, yapamıyorsanız yapmayın ama bizim hükümet olarak yapmaya çalıştıklarımızı da lütfen engellemeyin" dedi. ■ NADİR UYSAL