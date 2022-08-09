Ağbaba ve Özel’ın büyük İzmir planı/ Kulağıma Gelenler

CHP'de Manisa Milletvekili olan Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Malatyalı Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, hedeflerine İzmir'i koymuş. Gaziemir Belediye Başkanı başta olmak üzere bazı başkan adaylarının belirlenmesinde etkili olan Özel, sık sık İzmir'de boy göstermeye başladı.

Öte yandan Ağbaba'nın da Güzelbahçe, Karaburun ve Karabağlar'da büyük etkisi olduğu biliniyor. CHP'de beraber bir klik oluşturan iki isim, şimdi İzmir'den vekil adayı olmak istiyorlarmış. Hedefleri genel merkezde temsiliyet konusunda boşluk gördükleri İzmir'in patronluğuymuş. Neredeyse selam vermeme derecesinde sevmedikleri Tuncay Özkan'ı da İzmir'den tamamen kazımak istiyorlarmış.

ERHAN GÜLENÇ