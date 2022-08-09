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Haberler İzmir Ambalaj fabrikasında 1 yılda ikinci yangın

Ambalaj fabrikasında 1 yılda ikinci yangın

9.8.2022

Ambalaj fabrikasında 1 yılda ikinci yangın
TİRE'DE, Ödemiş-Bayındır karayolu üzerinde bulunan oluklu mukavva ve ambalaj fabrikasında çıkan yangın korkuttu. Fabrikanın hurda kağıtlarının depolandığı alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere fabrikanın eğitimli yangın söndürme ekibi ile itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler söndürülürken soğutma çalışmaları gece boyu sürdü.
FABRİKANIN aynı bölümünde 2015 yılının Temmuz ayında büyük bir yangın çıkmış ve depolanan tonlarca hurda kağıt alevlere teslim olmuştu. Bu yıl 25 Nisan'da ise yine aynı bölümde çıkan yangın güçlükle söndürülmüştü. ■ NADİR UYSAL
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