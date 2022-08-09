Büyükşehir’in yapması gereken çalışmalara da destek oluyoruz

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ın ev sahipliğinde Bayındır, Menemen ve Bergama belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Başkanların faaliyetlerine ilişkin bilgiler alan Başkan Sürekli, "AK belediyecilikle tanışan ilçelerimizde adeta yatırım ve proje seferberliği söz konusu. Belediye başkanlarımızla ekipler, çalışkanlıkları, örnek yatırım ve projeleriyle milletimizden takdir görüyor. Başkanlarımız, ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken fakat yapmadığı ya da yarım bıraktığı çalışmalara bile destek veriyor" dedi.

TEŞKİLAT İSTİŞARESİ

KİRAZ'DAKİ programının ardından geçmiş dönem İl Başkan Yardımcısı Mustafa Özkent'in cenaze törenine katılan Başkan Sürekli daha sonra Ödemiş İlçe Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Bölge İlçe Başkanları toplantısında; Bayındır, Kiraz, Ödemiş, Tire ve Beydağ İlçe Başkanlarıyla buluştu. 30 ilçede yaptıkları Eş Zamanlı Ziyaretler'e ilişkin detaylı bilgiler paylaşan Başkan Sürekli, "AK Parti olarak hiçbir zaman saha çalışması yapmak için seçim olmasını beklemedik. Eş Zamanlı Ziyaretler'i ve bir diğer hafta tek ilçemizde gerçekleştirdiğimiz Karınca Modeli'ni hayata geçirdiğimiz günden bu yana aralarında STK'lar, muhtarlar, üyeler, esnaf ve haneler olmak üzere 120 bine yakın ziyaret gerçekleştirdik. AK Parti İzmir ailesi olarak her birimimiz aktif bir şekilde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" diye konuştu.

SAHAYA ÇIKAMAYANLAR ANKETLERDEN MEDET UMUYOR

VATANDAŞININ gözünün içine bakmayan, elini sıkmayan, acısını ve mutluluğunu paylaşmayanların anketlerle algı oluşturmaya çalıştığına dikkat çeken Başkan Sürekli, "Tam kadro aralıksız sahadayız. Vatandaşına uzaktan selam verip, onları dinlemeyenlere bakıyorsunuz anketler üzerinden algı yapmaya çalışıyor. Bizim bunlara karnımız tok" dedi.