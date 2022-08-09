İzmir'de bir aileyi katletmişlerdi: Müebbet hapsi istenen kardeşler yargı karşısında!

KORTUĞUM İÇİN YANIMA SİLAH ALDIM

Sanıkların yargılanmalarına 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Sanıklar Ali İhsan Kılıç, Mehmet Kılıç, olayda eşini kaybeden Rıdvan Güçlü, anne, baba ve kardeşini kaybeden Filiz Topaloğlu, HAYTAP gönüllüleri, hayvan hakları örgütü üyeleri ve avukatlar salonda yer aldı. Duruşmada konuşan Ali İhsan Kılıç, "Kahvaltımı yaptıktan sonra pazar yerine doğru yürüyüşe çıktım. Yahya Köşek, elinde bıçakla bana saldırdı. Kolumdan yaralandım. Çevredekiler araya girip bizi ayırdı. Eve gittim. Bir süre sonra markete gitmek için tekrar dışarı çıktığımda bana yanındakilerle yine saldırdı. Silahı çekip ateş ettim. Aramızda husumet yoktu. Olaydan 5 gün önce çocuk parkına gittim. Orada oyalanırken başıboş bir köpek torunuma saldırdı. Ben de taş atıp köpeği uzaklaştırdım. Meryem Köşek bana hakaret edip, neden taş attığımı sordu. Ancak gün içerisinde herhangi bir tartışma olmamıştı. Olayın köpekle bir ilgisi yok" dedi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, sanığa polisteki ifadesinde aralarında husumet bulunduğuna dair ifadeyi hatırlattı. Sanık bu kez aralarında husumet olduğunu belirtti. Mahkeme başkanının yanında neden silah taşıdığını sorması üzerine Kılıç, 'Sabah yaşanan olaydan sonra güvenliğim için yanıma aldım' cevabını verdi.