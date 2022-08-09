  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de bir kişi hastanenin önünden ambulansı çaldı

İzmir'de bir kişi hastanenin önünden ambulansı çaldı

İzmir Bergama'da meydana gelen ilginç olayda, madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir kişi Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde beleyen ambulansı çaldı.

AA

09.08.2022, 14:37

İzmir’de bir kişi hastanenin önünden ambulansı çaldı

İzmir'in Bergama ilçesinde, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kişi tarafından hastanenin önünden çalınan ambulans, polisin takibi sonucu bulundu.

Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde park halindeki ambulansın çalındığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ambulansın gittiği güzergahı belirleyen ekipler, Fatih Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nı trafiğe kapattı. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen H.D. durdurulan ambulansta gözaltına alındı.

Zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan ambulansın sağ arka çamurluk kısmında göçükler olduğu tespit edildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA