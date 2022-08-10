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Haberler İzmir İzmir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu! Tek tek tespit edildi

İzmir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu! Tek tek tespit edildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından drone destekli düzenlenen operasyon kapsamında araziye ekilmiş 66 kök Hint keneviri ele geçirildi. İ.S., isimli şahsın polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürüldüğü öğrenildi.

İHA

10.08.2022, 09:54

İzmir’de drone destekli uyuşturucu operasyonu! Tek tek tespit edildi

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçede suç ve suçluyla mücadelede çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu çerçevede polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik drone ile yapılan çalışmalar sırasında İ.S., isimli şahsa ait bir arazide Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, araziye operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, ayrı ayrı noktalarda ekilmiş 66 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Öte yandan, Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen İ.S., isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürüldüğü öğrenildi.

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