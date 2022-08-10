İzmir’de elektrik kesintisi 10 Ağustos Çarşamba

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugün hangi ilçelerde kesintiler olacağını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 10 Ağustos Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugün hangi ilçelerde kesintiler olacağını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 10 Ağustos Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
DİKİLİ
10.08.2022 09:00 10:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SALİHLER MAHALLESİ SALİHLER AYVALIK GÜZEL BELDE VE CİVARLARI
10.08.2022 09:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSMETPAŞA, CUMHURİYET MAHALLELERİ VE CİVARLARI
10.08.2022 09:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BADEMLİ VE YAHŞİBEY MAHALLELER VE CİVARLARI
10.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSMETPAŞA MAHALLESİ ŞEHİT SAMİ AKBULU VE ADNAN MENDERES CADDELERİ VE CİVARLARI
10.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SALİMBEY MAHALLESİ ŞEHİT SAMİ AKBULUT CADDESİ İLE 18,16,12 SOKAKLAR VE CİVARLARI
10.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSMETPAŞA MAHALLESİ UĞUR MUMCU CADDESİ VE ŞEHİT SAMİ AKBULUT, ATATÜRK CADDELERİ CİVARLARI
10.08.2022 09:30 14:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ EYKO, PİRİREİS, CANTEK, VE CİVARLARI
10.08.2022 10:30 12:00 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SALİHLER MAHALLESİ SALİHLER RIZA GÖK TR VE CİVARLARI
10.08.2022 13:00 14:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KABAKUM MAHALLESİ KABAKUM GÖKFER SİT. VE CİVARLARI
10.08.2022 14:30 16:00 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KABAKUM MAHALLESİ KABAKUM YAZGÜLÜ SİTESİ VE CİVARLARI
10.08.2022 16:00 17:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KABAKUM MAHALLESİ KABAKUM FAHRİ KIRLI SİTESİ VE CİVARLARI
BAYINDIR
10.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GENCER VE YAĞCIKAVAĞI MEVKIILERININ TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA
GÜZELBAHÇE
10.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,557,668,547,559,670,595,541,608,676,557,529 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABAĞLAR
10.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KİBAR MAHALLESİ,3760-3762-3767/4-3788-4720-4722 SOKAKLAR VE CİVARI
10.08.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADNAN SÜVARİ MAHALLESİ,108/3,4,5,7,8,14,15,32,49-52/72 SOKAKLAR VE CİVARI
10.08.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADNAN SÜVARİ MAHALLESİ,108/31-108/49 SOKAKLAR VE CİVARI
10.08.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADNAN SÜVARİ MAHALLESİ,POLAT CADDESİ-108/8 SOKAKLAR VE CİVARI
10.08.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇALIKUŞU MAHALLESİ,ESKİ İZMİR - HALİDE EDİP ADIVAR CADDESİ-3205-3209-3210 SOKAKLAR VE CİVARI
10.08.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇALIKUŞU MAHALLESİ,HALİDE EDİP ADIVAR CADDESİ,3145-3226-3228-3240-3241-3242-3243-3252-3260-5715-5715/14,15,16 SOKAKLAR VE CİVARI
KARŞIYAKA
10.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEMİRKÖPRÜ,DEDEBAŞI MAHALLESİ,ŞEMİKLER PAZARYERİ,6011/2,6026,6168,6168/1,6168/2,6169, 6180,6180/2,6186,6188,6178,6179,6180,6180/1,6180/2,6180/1,6181,6182,6191,6192/1,6221/4,6193, 6194,6200,6201,6202,6203,6204,6205,6221/4, 6221/10,6221/5,6221/8,6221/6,6221/7,6328,6421, 6411/1,6411/2,6411/3,6411,6412, 6413,6417,6417/1,6416,6415/1,6419,6317,6318,6319,6320,6323 SOKAKLAR VE CİVARI
10.08.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,YALI,ŞEHİT CENGİZ TOPEL CADDELERİ,1810,1813/4,1820,1821,2032,2034, 2038,6344,6345,6350,6351,6361,6371,6440,6440/1 SOKAKLAR, EMLAKBANK EVLERİ VE CİVARI,K.YAKA BELEDİYESİ AHMET TANER KIŞLALI PARKI
KİRAZ
10.08.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVACIK MAHALLESI AKALAN SOKAK TR-4
10.08.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVACIK MAHALLESI EŞEKDERESI SOKAK TR-2
10.08.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVACIK MAHALLESI MERCAN YURDU TR-5
KONAK
10.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALTINTAŞ MAHALLESİ,İNÖNÜ CADDESİ,347-348-352-369 SOKAKLAR VE CİVARI
MENDERES
10.08.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARABAROS MAH. 428 SOKAK
10.08.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CÜNEYTBEY MAH. İBRAHIM TURAN CAD.
10.08.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CÜNEYTBEY MAH. 564 SOKAK CIVARI
10.08.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖRECE CUMHURIYET MAH AHMET NEJDET SEZER BULVARI
10.08.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖLCÜKLER CUMHURIYET MAH. AHMET NEJDET SEZER BULVARI
MENEMEN
10.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SEYREK 85 YIL CUMHURİYET MAHALLESİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ, İNÖNÜ MAHALLESİ TAMAMI VE CİVARLARI
10.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ESATAPAŞA MAHALLESİ, İSMET İNÖNÜ MAHALLESİ, UĞUR MUMCU MAHALLESİ, MUSTAFA YÜCEL ÖZBİLGİN BULVARI, 1211/2 , 1517, 1501, 1283, 1274, 1270, 1279 SOKAKLARI, 80. YIL CADDESİ VE CİVARLARI
ÖDEMİŞ
10.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAYLI MAH. KISMEN
10.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK, ANAFARTALAR, CUMHURIYET, HÜRRIYET MAHALLELERI KISMEN
URLA
10.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KUŞÇULAR MAH. 8040, 8042. SK., 8033. SK., 8035/1 SOKAKLAR ILE DEVEDERESI MEVKIIDIR