İZSU'dan uyarı! İzmir'de 12 saatlik su kesintisi 10 Ağustos Çarşamba

ALİAĞA
HACIÖMERLİ 10.08.2022 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ALİAĞA
HACIÖMERLİ 10.08.2022 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BAYINDIR
YUSUFLU 10.08.2022 saat 08:00 ile 20:00 arasında yaklaşık 12 saat su kesintisi olacaktır.
BAYINDIR
FATİH, MİTHATPAŞA, HACI BEŞİR, HACI İBRAHİM, YENİ, DEMİRCİLİK 10.08.2022 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI
BAYRAKLI, ADALET, ÇİÇEK, ÇAY, MUHİTTİN ERENER 10.08.2022 saat 10:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BEYDAĞ
YAĞCILAR 10.08.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA
KAZIMDİRİK 10.08.2022 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME
GERMİYAN 10.08.2022 saat 10:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK
YAVUZ SELİM, 26 AĞUSTOS, ULUBATLI, HUZUR, ZEYBEK, MEHMET AKİF10.08.2022 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ
ÇAYLI 10.08.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ
BİRGİ 10.08.2022 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.