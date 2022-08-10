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Haberler İzmir İZSU'dan uyarı! İzmir'de 12 saatlik su kesintisi 10 Ağustos Çarşamba

İZSU'dan uyarı! İzmir'de 12 saatlik su kesintisi 10 Ağustos Çarşamba

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar 'İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak?' sorularınının yanıtını araştırıyor. İşte 10 Ağustos Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

10.08.2022, 11:05 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022, 11:21

ALİAĞA

HACIÖMERLİ 10.08.2022 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan uyarı! İzmir’de su kesintisi 10 Ağustos Çarşamba

BAYINDIR

YUSUFLU 10.08.2022 saat 08:00 ile 20:00 arasında yaklaşık 12 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan uyarı! İzmir’de su kesintisi 10 Ağustos Çarşamba

BAYINDIR

FATİH, MİTHATPAŞA, HACI BEŞİR, HACI İBRAHİM, YENİ, DEMİRCİLİK 10.08.2022 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan uyarı! İzmir’de su kesintisi 10 Ağustos Çarşamba

BAYRAKLI

BAYRAKLI, ADALET, ÇİÇEK, ÇAY, MUHİTTİN ERENER 10.08.2022 saat 10:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan uyarı! İzmir’de su kesintisi 10 Ağustos Çarşamba

BEYDAĞ

YAĞCILAR 10.08.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan uyarı! İzmir’de su kesintisi 10 Ağustos Çarşamba

BORNOVA

KAZIMDİRİK 10.08.2022 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan uyarı! İzmir’de su kesintisi 10 Ağustos Çarşamba

ÇEŞME

GERMİYAN 10.08.2022 saat 10:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan uyarı! İzmir’de su kesintisi 10 Ağustos Çarşamba

KONAK

YAVUZ SELİM, 26 AĞUSTOS, ULUBATLI, HUZUR, ZEYBEK, MEHMET AKİF10.08.2022 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan uyarı! İzmir’de su kesintisi 10 Ağustos Çarşamba

ÖDEMİŞ

ÇAYLI 10.08.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan uyarı! İzmir’de su kesintisi 10 Ağustos Çarşamba

ÖDEMİŞ

BİRGİ 10.08.2022 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

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