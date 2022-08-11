Elleriniz kırılsın

Kanayan bir yara haline gelen kadın cinayetleri durmak bilmiyor. 2 kadın daha koca şiddetine kurban gitti, vahşice katledildi. Bir kadın ise hastanede yaşam savaşı veriyor. Tire'de kendisinden boşanmak isteyen kocası Ergün Karcı tarafından av tüfeğiyle vurulan iki çocuk annesi Dilek Karcı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ACIMASIZCA KATLETTİLER

Tutuklanan cani koca cezaevine gönderildi. Çanakkale'de ise Ayşe Korur boşanma aşamasındaki eşi tarafından av tüfeğiyle vuruldu. İzmir'in Bornova ilçesinde yine boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Ç.A. ile H.N.A arasında çıkan tartışma sonucu, Ç.A. eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı.

Genç kadının durumunun kritik olduğu öğrenildi. Eşini av tüfeğiyle vurarak ölümüne neden olan Ergün Karcı ise olay anını hatırlamadığını belirterek "Her şey bir anda olup bitti" diye konuştu.

20 SAAT DİRENEBİLDİ

İzmir'in Tire ilçesi Işıklı köyünde, kendisinden boşanmak isteyen kocası Ergün Karcı (51) tarafından av tüfeğiyle vurulan iki çocuk annesi Dilek Karcı (42), tedavi gördüğü Yeşilyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olaydan yaklaşık 20 saat sonra hayatını kaybetti. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan öfkeli koca cezaevine gönderildi. Yaklaşık 1 hafta önce kızlarını evlendirdiği öğrenilen çiftin, aralarında uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı öne sürüldü.

Çanakkale'de ise Ayşe Korur (38), boşanma aşamasındaki eşi Gencay Korur (40) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Bayramiç ilçesinde balon satan Gencay Korur ile 2 çocuğunun annesi, 17 yıllık eşi Ayşe Korur, geçimsizlik yaşamaya başladı.

Ayşe Korur, 1 yıl önce baba evine dönerek boşanma davası açtı. Gencay Korur, önceki gün eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Ayşe Korur, kendisini aldatmakla suçlayan eşiyle konuşmayı kabul etmedi. Tartışma kavgaya dönüştü. Gencay Korur, getirdiği av tüfeğini eşine ateşledi.

GURURUN BATSIN!

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Korur, yaşamını yitirdi. Polis, olayın ardından kaçıp, sosyal medya hesabından 'gülen yüz' ifadesi ve 'gururlu hissediyor' paylaşımı yaparak, 'Ayşe Korur Hakk'ın rahmetine kavuştu' notunu yazan Gencay Korur'un yakalanması için çalışma başlattı.

SOKAK ORTASINDA EŞİNİ BIÇAKLADI, 'PİŞMANIM' DEDİ

İZMİR'İN Bornova ilçesinde Ç.A. isimli kişi, boşanmak üzere olduğu eşi H.N.A.'yı sokak ortasında göğüs ve karın bölgesinden defalarca bıçaklayıp kaçtı.

DURUMU ÇOK AĞIR

ÖFKELİ koca daha sonra suç aleti bıçakla birlikte karakola teslim oldu. Hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan genç kadının durumunun ağır olduğu, yaşam savaşı verdiği öğrenildi. Olay önceki gün Çamdibi 5460/1 sokakta meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Ç.A. ve H.N.A sokakta karşılaştı. Genç adam barışmak istediğini tekrarladı, olumsuz cevap alınca çılgına döndü. Ç.A. cebinden çıkardığı bıçak ile eşini defalarca bıçakladı. Genç kadın kanlar içinde yere düşerken, saldırgan koca ise suç aleti bıçakla birlikte kaçtı. Genç kadın Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak hemen ameliyata alındı. Genç kadının hayati tehlikesinin olduğu, durumunun kritik olduğu öğrenildi.

ÖFKELİ koca Ç.A. ise suç aleti bıçak ile Çamdibi Polis Karakolu'na teslim oldu, çok pişman olduğunu söyledi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

NADİR UYSAL/ ÜMİT ERKAN DEMİRCAN/ FATİH ŞENDİL