Henüz 17 yaşında tam 170 suç kaydı var

BAYINDIR'DA 17 yaşında olmasına rağmen 170 ayrı suç kaydı bulunan hırsız E.D yakayı ele verdi. Genç yaşta cezaevini mesken tutan E.D. geçen yıl Kasım ayında tutuklanarak gönderildiği cezaevinden çıkar çıkmaz seri şekilde suç işlemeye başladı. Cezaevine gönderildiği Kasım 2021 tarihinde toplam 129 suç kaydı bulunan azılı hırsız, cezaevinden çıktıktan sonra kısa sürede tekrar suç makinesine dönüştü. Son olarak ilçede 41 ayrı suça karıştığı belirlenen zanlı, polisin titiz çalışmaları sonucu güvenlik kameralarının deşifre edilmesinin ardından yakayı ele verdi.