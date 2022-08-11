İzmir’de bir dönemin sonu! Belediye binasındaki yıkımda son durum

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6'lık depremde zarar gören İzmir Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasının yıkımı devam ediyor.
11.08.2022, 11:32
İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6'lık depremde zarar gören İzmir Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasının yıkımı devam ediyor.
Çalışmalarda yıkımın yaklaşık yüzde 40'ı tamamlanırken, 38 yıl hizmet veren binanın yıkımında çalışmalar, geceleri saat 21.00'da başlayıp, 05.00'te bitiyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasının projelerine, 1966 yılında açılan mimari proje yarışması ile karar verilmişti.
1968 yılında temeli atılan ve yapımı 12 yıl süren İzmir Büyükşehir Belediyesi binası, 1982 yılında bitirilerek belediyenin hizmetine girmişti. 38 yıl hizmet veren binada son belediye başkanlığını ise Tunç Soyer yapmış oldu.