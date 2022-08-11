İzmir’de bir dönemin sonu! Belediye binasındaki yıkımda son durum

1968 yılında temeli atılan ve yapımı 12 yıl süren İzmir Büyükşehir Belediyesi binası, 1982 yılında bitirilerek belediyenin hizmetine girmişti. 38 yıl hizmet veren binada son belediye başkanlığını ise Tunç Soyer yapmış oldu.