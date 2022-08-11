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İzmir'de erkek arkadaş terörü: Sokağın ortasında sırtından vurdu!

İzmir Karşıyaka'da dün akşam saatlerinde yaşanan olay "yeter artık" dedirtti. Gül İnan (38) ve erkek arkadaşı M.B. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten başlayan kavganın kısa süre sonra büyümesiyle işler çığırından çıktı. Sokak ortasında belinden çıkarığı tabancayla İnan'ı sırtından vurarak ağır yaralayan M.B. olay yerinden kaçtı. Talihsiz genç kadın hastaneye kaldırılırken, cani erkek arkadaşın gözaltına alındığı öğrenildi.

DHA

11.08.2022, 12:27 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022, 12:32

İzmir’de erkek arkadaş terörü: Sokağın ortasında sırtından vurdu!

İzmir'de Gül İnan (38), erkek arkadaşı M.B. tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak ağır yaralandı. Polis, kaçan M.B.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Olay, dün akşam, Karşıyaka ilçesi Dedebaşı Mahallesi 6152 Sokak'ta meydana geldi. Gül İnan ve erkek arkadaşı M.B. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.B., belinden çıkardığı tabancayla İnan'a ateş edip kaçtı.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından vurularak ağır yaralanan İnan, ambulansla İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, kaçan M.B.'yi yakalayıp gözaltına aldı. M.B.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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