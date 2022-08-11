İzmir'de yünlerin arasından çil çil altın çıktı! Yorgancının yaptığı ise...

İlginç olay, 1 Ağustos'ta Urla ilçesi Altıntaş Mahallesi Zafer Caddesi üzerindeki koltuk döşeme, yorgan ve yatak dikim, çeyiz evinde meydana geldi. Gülcan A. isimli kadın müşteri dükkana gelerek annesinden kalma bohçayı bırakıp içindeki koyun yününün kabartılmasını istedi. Annesinden kalan yünleri çöpe atmaktan son anda vazgeçtiklerini anlatan Gülcan A. koyun yünlerini kabarttıktan sonra yastık yapmak istediklerini belirtti. 8 kilo 800 gram gelen koyun yünlerinin kabartılması için müşteri ile dükkan sahibi 200 lira karşılığında anlaştı. Gülcan A. yünleri bırakıp dükkandan ayrıldı.