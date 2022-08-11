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Haberler İzmir MSB: İzmir'de kıyıya vurmuş bottaki onlarca göçmen kurtarıldı

MSB: İzmir'de kıyıya vurmuş bottaki onlarca göçmen kurtarıldı

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'in Uzunada Sahili'nde kıyıya vurmuş şekilde mahsur kalan bir lastik bot tespit edildiğini, içerisinde çocuk ve kadınların da bulunduğu 47 göçmenin Deniz Kuvvetleri tarafından kurtarıldığını açıkladı.

11.08.2022, 14:51 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022, 15:48

MSB: İzmir’de kıyıya vurmuş bottaki onlarca göçmen kurtarıldı

Milli savunma Bakanlığınca, İzmir'in Uzunada Sahili'nde kıyıya vurmuş şekilde mahsur kalan bir lastik bot tespit edildiği ve botta bulunan 47 göçmenin 'Sualtı Taarruz Timleri' tarafından kurtarıldığı duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından konu hakkında yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'in Uzunada Sahili'nde kıyıya vurmuş şekilde mahsur kalan bir lastik bot tespit edildi. İçerisinde çocuk ve kadınların da bulunduğu 47 göçmen Deniz Kuvvetlerimizin 'Sualtı Taarruz Timleri' tarafından kurtarıldı.''

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