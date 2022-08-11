Soyer’in Soros hamlesine suç duyurusu

YENİ Asır Gazetesi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'de sosyal yardım yaptıkları kişilerin ev ve sokağına varana kadar bilgilerini, uluslararası spekülatör George Soros ve Osman Kavala bağlantılı Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı'na (TESEV) vermek için Meclis'ten karar çıkarmasıyla ilgili haberi büyük yankı uyandırdı.

İzmir'in tanınmış avukatlarından Tarcan Ülük, Soyer'in vereceği bilgilerin Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve bütünlüğünü tehlikeye sokacak biçimde kullanılabileceğini iddia ederek Soyer ve bu protokolün imzalanmasına onay veren Meclis üyeleri ile sorumlular hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ülük, ayrıca bununla ilgili alınan Meclis kararının iptali için de İdare Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıkladı.

'BAĞLANTILARI ORTADA'

TESEV'İN, George Soros ve Gezi Davası'nda müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala bağlantısının açık olduğunu ifade eden Ülük, "Bu bilgilerin amaçsızca, ülkenin bölünmez bütünlüğü aleyhine kullanılabilecek şekilde söz konusu şahıslarla paylaşılması Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile koruma altına alınan verilerin ihlali niteliğinde olduğu gibi görevi kötüye kullanma suçunu oluşturmakta ve Anayasal düzeni de tehlikeye atmaktadır" iddiasında bulundu. ■ ERHAN GÜLENÇ

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ: AİHM'İN 'KAVALA' KARARINI TÜRK MAHKEMESİ UYGULADI

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamada bulundu. Bozdağ, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Osman Kavala hakkındaki kararına ilişkin, "Osman Kavala hakkında AİHM'in verdiği hak ihlali kararını Türk mahkemesi uygulamış ve uymuştur. Başka bir suç nedeniyle tutuklamış ve yargılaması devam etmiştir" dedi. Türkiye'nin, AİHM kararlarına, bu kararlara uymayı taahhüt eden ülkeler içerisinde en yüksek oranda uyan ülke olduğunu söyleyen Bozdağ, Türkiye'nin terör suçlarından AB üyesi ülkelerden 893 talebi olduğunu, bunlardan sadece 4'ünün kabul edildiğini ve 500'ünün reddedildiğini söyledi. ■ BETÜL USTA