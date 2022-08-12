Balçova Tarkan Sokak sakinlerinin çilesi bitmiyor!

İZMİR'İN Balçova ilçesindeki Tarkan Sokak'ta oturan vatandaşlar, İZSU'nun altyapı çalışması için 15-20 önce kazdığı yol yüzünden perişan olduklarını söyledi. Yolun uzun süre kazılı halde kaldığını, geçen gün de üzerinin toprakla kapatıldığını ifade eden çevre sakinleri, "Önce kazdılar, haftalarca kapatmadılar. 2-3 günde bitirilebilecek bir iş neden bu kadar uzadı anlam veremiyoruz. Şimdi de kazılan yeri toprakla kapattılar ama asfaltlamadılar. Yaz günü toz topraktan kapı pencere açamıyoruz" dedi.

Asfaltlanmayan yoldan her araç geçişinde ya da rüzgarda sokağın toz toprak olduğunu ifade eden çevre sakinleri, "Yaz günü ne çamaşır asabiliyoruz, ne de balkona çıkabiliyoruz. Zaten 15-20 gün bu çukur yüzünden sorun yaşadık, şimdi de kazılan bu yerin tozunu toprağını çekiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bir an önce burasının asfaltlanmasını istiyoruz" diye konuştu.

AYAKKABICILAR SİTESİ PERİŞAN HALDE

İZMİR'İN Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nin perişan hali görenleri şaşkına çeviriyor. Çöplerin toplanmadığını ifade eden vatandaşlar, yolların da adeta köstebek yuvası gibi olduğunu iddia etti. Egemenlik Mahallesi Işıkkent mevkiinde bulunan Ayakkabıcılar Sitesi sakinleri ve vatandaşlar, çalıştıkları bölgenin adeta kaderine terk edildiğini ifade etti. Esnaf ve vatandaşlar, "Burası Bornova'nın en önemli iş merkezlerinin bulunduğu bir site. Ancak buranın her tarafını çöp sarmış durumda. Yollarımız da berbat. Kazılıp, toprakla kapatıldıktan sonra asfaltlanmadan öylece bırakılmış. Burası İzmir Büyükşehir Belediyesi ya da Bornova Belediyesi'nin sorumluluk alanında değil mi?" diye tepki gösterdi.

YEŞİLOVA'DA TEMİZ SU BİR HAFTADIR BOŞA AKIYOR

İZMİR'İN Bornova ilçesine bağlı Yeşilova semtindeki patlayan su borusu, 1 ayda 4-5 kez tamir edilmesine rağmen her seferinde yeniden arızalanıyor. Borunun yine patladı ancak haber verilmesine rağmen 1 haftadır ekipler gelmedi.

YEŞİLOVA Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi numara 115/B önündeki arıza nedeniyle temiz içme suyunun günlerdir boşa aktığından dert yanan vatandaşlar, "Suyun önemini İZSU yetkililerinin hepimizden iyi bilmesi gerekmez mi? Lütfen bu nokta için bir kesin çözüm bulunsun. Milli servetimiz heba olmasın" diye konuştu.

YAYALAR SÜRÜCÜLERDEN AYAKKABICILAR SİTESİ

AYDIN'IN Efeler ilçesinde Adnan Menderes Mahallesi ve İstiklal Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Migros Kavşağı'nda araçlarıyla sağa dönüş yapan sürücülere, yayalara yol vermeleri yönünde çağrıda bulundu. Sürücüleri duyarlı olmaya davet eden vatandaşlar, bazı duyarsız sürücülerin kendilerine yol vermediğini söyledi. Duyarsız sürücüler yüzünden adeta ölümle burun buruna geldiklerini ifade eden vatandaşlar, "Sağa dönüş yapan sürücüler, yayalara yol vermesi gerekirken bizleri umursamayıp yollarına devam ediyorlar. Yol hakkı bizim olmasına rağmen karşıya geçemiyoruz. Bu duyarsız sürücüleri, trafik kurallarına uymaya davet ediyoruz" dedi.

METİN BURMALI