Bunun adı vahşet!

İzmir'den Kahramanmaraş'a giden bir yolcu otobüsünde şok eden bir olay yaşandı. Otobüsün bagajına bağlanan bir köpek sıcaktan etkilenerek can verdi. Olay, yolcuların otobüsün içine yayılan kötü koku sebebiyle durumdan şikayetçi olarak otobüsü Aydın'da durdurmalarıyla meydana çıktı.

NASIL GÖZ YUMARLAR?

İddiaya göre yolcu otobüsünün motor bagajı kısmına bir köpek konulduğunu gören yolcular hemen araçtan köpeği indirdi. Yolcuların müdahalelerine rağmen köpek kurtulamadı. Yolcular şoföre ve muavine tepki göstererek duruma göz yuman firma yetkililerinden şikayetçi oldu.

SALİHLİ'DE HAYVAN KATLİAMI

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir sitesinin bahçesinde 1'i sahipli köpek, 15 kedi zehirlenerek öldürüldü. Salihli'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir sitede 01:30 sıralarında zehirlenerek öldürülmüş halde 4 kedi bulan site sakinleri, sabah site içerisinde yaptığı araştırmada 1'i sahipli köpek, 11 kediyi daha zehirlenerek öldürülmüş halde buldu. Site sakinleri durumu Salihli Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri ve zabıta ile polis ekiplerine bildirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, ekipler zehirlenmeyle ilgili olarak bölgeden numune aldı. ■ EMRE SAÇLI

HAYVANSEVERLER ÇILGINA DÖNDÜ!

ANTALYA'DA da tepki çeken bir olay yaşandı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bir adrese gelen hayvanseverler evin balkonunda 16 tane köpek gördü. Duruma tepki gösteren hayvanseverler, köpeklerin kötü koşullarda beslendiğini belirterek el konulmasını talep etti. Komşuları da köpeklerin içlerinden bir köpeği kendi aralarında yediklerini iddia etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, konunun HAYDİ ekiplerine aktarılacağını belirtti. Hayvanseverlerin telefon yardımı ile ulaştığı köpeklerin sahibi ise iddiaları reddetti.