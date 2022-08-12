İzmir elektrik kesintisi 12 Ağustos Cuma

BAYRAKLI

12.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ,7298,7298/1,7281,7288,7289,7287,7260 SOKAKLAR VE CİVARI

12.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ,7269,7265, 7299 SOKAKLAR VE CİVARI

12.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ONUR MAHALLESİ,7371 - 7371/2 - 7371/6 SOKAKLAR VE CİVARI

12.08.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ POSTACILAR MAHALLESİ,7664 - 7659/1 - 7663 SOKAKLAR VE CİVARI



BEYDAĞ

12.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HALIKÖY, TOSUNLAR, YAĞCILAR MAHALLELERI, ÇAYLI KARŞIYAKA, ETI BAKIR A.Ş ÖZEL TRAFOLARI, SULAMA GRUP TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLU ABONELER CIVARLARI

12.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HALIKÖY, YAĞCILAR MAHALLELERI, ETI BAKIR A.Ş ÖZEL TRAFOLARI, SULAMA GRUP TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLU ABONELER CIVARLARI



BUCA

12.08.2022 14:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YİĞİTLER MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK ,MENDERES CADDELERİ,335,337 ,355 SOKAKLAR VE CİVARI



