İzmir elektrik kesintisi 12 Ağustos Cuma

GDZ Elektrik İzmir'de bugün kesinti yaşanacak ilçeleri paylaştı. Buna göre bazı ilçelerde uzun süreli kesintilerin yaşanması bekleniyor. İşte 12 Ağustos Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
GDZ Elektrik İzmir'de bugün kesinti yaşanacak ilçeleri paylaştı. Buna göre bazı ilçelerde uzun süreli kesintilerin yaşanması bekleniyor. İşte 12 Ağustos Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
BALÇOVA
12.08.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EĞİTİM MAHALLESİ,İHSAN SUNGUR,SABAHATTİN ALİ, FUAT KÖPRÜLÜ SOKAKLAR VE CİVARI
12.08.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EĞİTİM MAHALLESİ,OZAN,GEDİZ,RUŞEN EŞREF SOKAKLAR VE CİVARI
BAYINDIR
12.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CANLI MAHALLESI TR-1, TR-2, TR-3, TR-4, TR-8 TRAFOLARI TAMAMI İLE ENERJI ALAN ADIL AKA ÖZEL TRAFOSUNDA
12.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HAVUZBAŞIALTI SULAMA GRUPLARI VE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARIN TAMAMINDA
BAYRAKLI
12.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ,7298,7298/1,7281,7288,7289,7287,7260 SOKAKLAR VE CİVARI
12.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ,7269,7265, 7299 SOKAKLAR VE CİVARI
12.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ONUR MAHALLESİ,7371 - 7371/2 - 7371/6 SOKAKLAR VE CİVARI
12.08.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ POSTACILAR MAHALLESİ,7664 - 7659/1 - 7663 SOKAKLAR VE CİVARI
BEYDAĞ
12.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HALIKÖY, TOSUNLAR, YAĞCILAR MAHALLELERI, ÇAYLI KARŞIYAKA, ETI BAKIR A.Ş ÖZEL TRAFOLARI, SULAMA GRUP TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLU ABONELER CIVARLARI
12.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HALIKÖY, YAĞCILAR MAHALLELERI, ETI BAKIR A.Ş ÖZEL TRAFOLARI, SULAMA GRUP TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLU ABONELER CIVARLARI
BUCA
12.08.2022 14:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YİĞİTLER MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK ,MENDERES CADDELERİ,335,337 ,355 SOKAKLAR VE CİVARI
ÇİĞLİ
12.08.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HARMANDALI MAHALLESİ, ÖMER ÖZDEMİR
12.08.2022 09:30 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK MAHALLESİ,8853,8960,8959 SOKAKLAR VE CİVARI
12.08.2022 09:30 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ,8843 SOKAK VE CİVARI
12.08.2022 09:30 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ,8836 - 8837 - 8839 - 8838 - 8838/3 SOKAKLAR VE CİVARI
12.08.2022 09:30 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEKENT MAHALLESİ,8831,8823,8050 SOKAKLAR VE CİVARI
12.08.2022 09:30 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAĞDAŞ MAHALLESİ,8849 SOKAK VE CİVARI
12.08.2022 09:30 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAĞDAŞ MAHALLESİ,8826,8818,8826/1,8809/42 SOKAKLAR VE CİVARI
12.08.2022 10:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜÇÜK ÇİĞLİ MAHALLESİ,ANADOLU CADDESİ,8783/1,8783/1,8718,8716,8717,8781/1 SOKAKLAR VE CİVARI
DİKİLİ
12.08.2022 09:00 10:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SALİHLER MAHALLESİ SALİHLER AÇIK DENİZ SİTESİ VE CİVARLARI
12.08.2022 10:30 12:00 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GAZİPAŞA MAHALLESİ 112,114, YAKOMOZ CADDESİ VE CİVARLARI
12.08.2022 14:30 16:00 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSMETPAŞA MAHALLESİ 32, 34, 36, 38, 28 SOKAKLAR VE CİVARLARI
12.08.2022 16:00 17:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CUMHURİYET MAHALLESİ TURNALI SİTESİ VE CİVARLARI
KARABAĞLAR
12.08.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YURDOĞLU MAHALLESİ,3959/5 SOKAK VE CİVARI
KARŞIYAKA
12.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,1783 - 1735 - 1771 SOKAKLAR VE CİVARI
KINIK
12.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE POYRACIK MAHALLESİ VE CİVARLARI
KİRAZ
12.08.2022 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UZUNKÖY MAHALLESI BILAL KABAK EVI YANI VE CIVARLARI TR-3
12.08.2022 10:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAH. MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI (TR-1), İZSU KARABURÇ İMESUYU ÖZEL TRAFO
12.08.2022 13:30 18:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAYAĞZI MAHALLESI TOPAKTEPE MEVKII TR-1, TR-2 CIVARLARI
12.08.2022 13:30 18:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARIKAYA MAH. MERGE, DEĞIRMENDERE SOKAK VE CIVARLARI TR-5
KONAK
12.08.2022 09:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALSANCAK MAHALLESİ,1435-1445-1446-1447-ALİ ÇETİNKAYA BLV.-ATATÜRK BULV.-CAN YÜKSEL SK.-CUMHURİYET BLV.-İRFAN BOYUER SK -PLEVNE BULV. SOKAKLAR VE CİVARI
12.08.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DUATEPE MAHALLESİ,574-574/1-628-704-707-711-712 SOKAKLAR VE CİVARI
12.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALLIKUYU,KADİFEKALE,AKARCALI,KOCAKAPI,KOSOVA,ETİLER MAHALLELERİ, 1011,1011/1-2,1012, 1044,1045,1047,1048,1051,1052,1094,1265,5260,5260/1,5270,5271,5272,5273,5274,5275,5275/1,5276, 5276/1,5277,5278,5279,5280,5281,5283,5284, 5285 5286, 5287,5288,5292,5293 SOKAKLAR VE CİVARI
12.08.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 1.KADRİYE MAHALLESİ,702-713 SOKAKLAR VE CİVARI
12.08.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALSANCAK MAHALLESİ,KIBRIS ŞEHİTLERİ CADDESİ-1476/1-1477-1479 SOKAKLAR VE CİVARI
12.08.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALSANCAK MAHALLESİ,KIBRIS ŞEHİTLERİ CADDESİ VE CİVARI
MENDERES
12.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILE MAH. ÇAKALTEPE MAH.
MENEMEN
12.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSMET İNÖNÜ, UĞUR MUMCU MAHALLELERİ, MUSTAFA YÜCEL ÖZBİLGİN BULVARI, 1295, 1321, 1311, 1281, 1265, 1286, 1279, 1278, 1320, 1306 SOKAKLARI VE CİVARLARI
12.08.2022 10:00 12:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE SEMRA ÖNAL, BAKİ CELEP, REFİK İYİUYURLAR, MEHMET ACAR, KURULTAK GIDA, ALTINTAŞ GIDA, DEY PAMUK ÇIRÇIR, ÜÇ KUZENTARIM, DOĞAN ÇANDARLI ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
ÖDEMİŞ
12.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İLKKURŞUN VE SEKIKÖY MAHALLELERI KISMEN
12.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK, ANAFARTALAR, CUMHURIYET, HÜRRIYET MAHALLELERI KISMEN
12.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURBEY, EMMIOĞLU, AKINCILAR, MEŞRUTIYET, İNÖNÜ MAHALLELERI KISMEN
12.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BENGISU, ANAFARTALAR MAH. KISMEN
TİRE
12.08.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TIRE BIYOGAZ-YENIOBA PATLAYICI DEPO -YENIOBA GES -GRB SULMA TRAFOLARI-ÖZEL TRAFOLAR
12.08.2022 10:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ (HÜRRIYET MAH -ATATÜRK MAH) TÜRKISTAN CD-YAHYA KEMAL CD-AYHAN GÜLCÜOĞLU CD-MALTEPE CD-FAIK TOKLUOĞLU BLVR-İSTASYON CD-MITHATBEY SK-ZAFER CD-KIVANÇ SK-PAMUK SK-DR.MUSTAFA SAKARYA CD-GENÇLIK CD-HACI REMZIBEY SK-PIRI REIS CD-AKŞEMSEDDIBN CD-GENERAL NAHIT TUNAŞER SK-İNCI SK-TOPLU KONUT SITESI-KUĞU SK-KARDELEN SK-KUMRU SK.
12.08.2022 16:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TIRE BIYOGAZ-YENIOBA PATLAYICI DEPO -YENIOBA GES -GRB SULMA TRAFOLARI-ÖZEL TRAFOLAR