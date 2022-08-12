İzmir ve Manisa’da ateş hattı: 8 ayda 455 yangın!

Hava sıcaklıklarının artması, vatandaşların orman ve orman dışı alanları bilinçsiz kullanımı nedeniyle pek çok yangın meydana geliyor. Çoğunluğu yaz aylarında olmak üzere 1 Ocak 2022'den 10 Ağustos'a kadar geçen zamanda İzmir ve Manisa'da 455 yangın çıktı.