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İzmir'de korkunç son: Karşıya geçmek isterken...

İzmir'in Seferihisar ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen korkunç kazada yolun karşısına geçmeye çalışan 55 yaşındaki Şaduman Kayır, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü N.Ş. gözaltına alınırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA

12.08.2022, 08:29

İzmir’de korkunç son: Karşıya geçmek isterken...

Kaza, saat 22.15 sıralarında Seferihisar Karakaya mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Şaduman Kayır'a (55) İzmir'den, Seferihisar yönüne hareket eden N.Ş. idaresindeki 34 ZB 6832 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Kayır, metrelerce sürüklenerek ağır yaralanırken, sürücü kaza yerinden kaçtı. Kazayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, ikinci bir kazayı önlemek için yolda güvenlik önlemi aldı. Öte yandan, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şaduman Kayır'ın ağır yaralı olduğunu bildirdi.

Ambulans ile Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayatını kaybettiği öğrenildi. Sürücü N.Ş. gözaltına alınırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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