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Haberler İzmir Son dakika: İzmir'deki orman yangını kontrol altında

Son dakika: İzmir'deki orman yangını kontrol altında

Son dakika haberi... İzmir'e bağlı Buca ilçesinin Gökdere bölgesinde orman yangını meydana geldi. Yangını 14.20 itibariyle kontrol altına alınIrken bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İHA

12.08.2022, 13:59 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022, 15:12

Son dakika: İzmir’deki orman yangını kontrol altında

İzmir'in Buca ilçesinde, saat 13.00 sıralarında çıkar orman yangını saat 14.20 itibariyle kontrol altına alındı.

Hava araçları bölgeden ayrılırken, kara ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından orman yangınının 46 dakikada kontrol altına alındığını yazdı.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 uçak, 5 helikopter, 22 arozöz, 3 dozer ile karadan ve havadan yangına müdahale etti.

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