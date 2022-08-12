Soner Taşoku tahliye oldu

Aliağa'daki Şakran T Tipi Cezaevi'nde 2012 yılından beri tutuklu bulunan Urla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Başkanı Soner Taşoku, cezaevinden çıktı. Taşoku'nu cezaevi çıkışında ailesi ve çok sayıda seveni karşıladı. Tahliye sonrası sevenleri ve dostları ile kucaklaşıp, uzun uzun sohbet eden Taşoku, daha sonra oluşturulan konvoyla yola çıktı.

URLA'DA BÜYÜK BULUŞMA

Yüzlerce araçtan oluşan dev bir konvoy eşliğinde Urla'ya gelen Soner Taşoku, Urla Kalabak Adres Et Lokantası'nda İstanbul, Ankara, Denizli, Antalya ve diğer illerden gelen gönül dostları ile hasret giderdi.

"ZALİME MERHAMET MAZLUMA İHANETTİR!"

URLA Kalabak Adres Et Lokantası'ndaki çok özel buluşmada sevenlerine seslenen ve konuşmasına "Zalime merhamet mazluma ihanettir" diyerek başlayan Soner Taşoku, "Cezaevi çıkışında sevenlerimin beni yalnız bırakmadığını görmek, uzun konvoyların oluşması beni çok mutlu etti. Beni yalnız bırakmayan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. İlerleyen günlerde beni tüm bu süreçler boyunca yalnız bırakmayan dostlarıma ziyaretlerde bulunacağım. Turizm ve otel işletmeciliği işlerine de devam edeceğim. Urla'da 15 dönüm arazi içinde 80 odalı otel inşa etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

-Bu bir ilandır-