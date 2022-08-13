İzmir elektrik kesintisi 13 Ağustos Cumartesi

İzmir'de bugün hangi ilçelerde ve ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacak merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 13 Ağustos Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de bugün hangi ilçelerde ve ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacak merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 13 Ağustos Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
ALİAĞA
13.08.2022 09:00 12:30 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAHALLESİ OHT 2/A TR-7 ÖZEL, EGETAV ÖZEL TR, OHT 2/B TR-7 ÖZEL VE CİVARLARI
13.08.2022 10:00 12:30 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE BOZKÖY MAHALLESİ CEYNAK DM ŞEHİT KEMAL ÇIKIŞI, M-448 YALÇINKAYA KÖK, BERSEL KİMYA ÖZEL TR, BATI BETON ALİAĞA ÖZEL TR, YASİN KILIÇ ÖZEL TR, TECO ÖZEL TR, S.S. HOROZGEDİĞİ KOOP. ÖZEL TR, HDA YAPI KONTEYNER ÖZEL TR, ÖZBATILILAR ÖZEL TR, ÖĞÜN METAL ÖZEL TR VE CİVARLARI
BALÇOVA
13.08.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EĞİTİM MAHALLESİ,İHSAN SUNGUR, SABAHATTİN ALİ,FUAT KÖPRÜLÜ SOKAKLAR VE CİVARI
13.08.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EĞİTİM MAHALLESİ,İHSAN SUNGUR, SABAHATTİN ALİ,FUAT KÖPRÜLÜ SOKAKLAR VE CİVARI
13.08.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EĞİTİM MAHALLESİ,OZAN,GEDİZ ,RUŞEN EŞREF SOKAKLAR VE CİVARI
BAYRAKLI
13.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ONUR MAHALLESİ,7369/1 - 7369/6 - 7370 - 7369/7 SOKAKLAR VE CİVARI
BERGAMA
13.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DAĞISTAN, CEVİZLİGARAJ, CENNET, ARAPLIOVASI MAHALLELERİ VE CİVARLARI
13.08.2022 10:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE HACILAR, ÖKSÜZLER, TAVUKÇUKURU, BEKİRLER, KOCAHALİLLER, KOCAKÖY, RAHMANLAR MAHALLELERİ VE CİVARLARI
13.08.2022 10:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SEKLİK, ATÇILAR MAHALLELERİ VE CİVARLARI
BORNOVA
13.08.2022 08:00 09:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PINARBAŞI MAHALLESİ,ULÇAY LTD.,7402/1-2 SOKAKLAR,MOTOPARSAN, HÜSEYİN ÇOBAN,FİBROSAN DEPO,GÖNÜLŞEN OTOMOTİV,CELAL MALGAT(BOTAŞ), T.KUTLUKAYA, BORNOVA BELEDİYESİ SAĞLIK KÖYÜ, PAMUKTUR,LABRİS ULUSLARARASI İNŞAAT,ERDİLOĞLU OTOMOTİV,BÜYÜKOSMANOĞULLARI İNŞAAT,MODPARSAN
13.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK MAHALLESİ,GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SİTESİ,ÖMER UMAÇ
13.08.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAHALLESİ,NARİTA SOĞUK HAVA DEPOSU,ETAP PLASTİK
BUCA
13.08.2022 14:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YİĞİTLER MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK,MENDERES CADDELERİ,335,337,355 SOKAKLAR VE CİVARI
DİKİLİ
13.08.2022 09:00 10:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇANDARLI MAHALLESİ ALKORU SİTESİ VE CİVARLARI
13.08.2022 10:30 12:00 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇANDARLI MAHALLESİ ARIKENT SİTESİ VE CİVARLARI
13.08.2022 13:00 14:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇANDARLI MAHALLESİ MELTEMKÖY SİTESİ VE CİVARLARI
FOÇA
13.08.2022 09:00 10:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GERENKÖY MAHALLESİ İZSU SULAMA VE CİVARLARI
13.08.2022 10:30 12:00 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GERENKÖY MAHALLESİ 85 YIL CADDESİ VE CİVARLARI
13.08.2022 13:00 14:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ BAĞARASI MAHALLESİ İZSU GÖLET VE CİVARLARI
GÜZELBAHÇE
13.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,557,668,547,559,670,595,541, 608,676,557, 529 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABAĞLAR
13.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARIŞ MAHALLESİ,4517-4517/1,2-4518-4520-4528-4529-4530-4793 SOKAKLAR VE CİVARI
13.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOZYAKA MAHALLESİ,3066-3070-3082-3109-3111-3113-3114-3115 SOKAKLAR VE CİVAR
KINIK
13.08.2022 09:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE OSMANİYE, YENİ, POYRACIK MAHALLELERİ VE CİVARLARI
13.08.2022 09:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ MAHALLE KIYI, TEKLER, KÜME, DÜZ, KAYA, SEYHAN SOKAKLARI, EVREN, ŞEHİT ER BALYA CADDESİ BİR KISMI VE CİVARLARI
13.08.2022 13:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE AŞAĞI, FATİH, OSMANİYE, TÜRKCEDİT, YENİ, YUKARI MAHALLELERİ VE CİVARLARI
KİRAZ
13.08.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURLU MAH. KAHVEÖNÜ, ÇALDAĞI SOKAK VE CIVARLARI (TR-8)
13.08.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURLU MAH. KAHVEÖNÜ, MERKEZ ARASI SOKAK VE CIVARLARI (TR-3)
NARLIDERE
13.08.2022 13:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 2.İNÖNÜ MAHALLESİ,SÖNMEZ, MUSA ANTER,DAĞDELEN, SERPİL CANİK SOKAKLAR VE CİVARI
ÖDEMİŞ
13.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOZDAĞ VE OVACIK MAHALLELERI KISMEN
SEFERİHİSAR
13.08.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR SIĞACIK MAHALLESI 84/3, 84/2, 83/8 SOKAK VE CIVARI