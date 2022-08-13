Organlarını kaybetti ama kanser savaşını kazandı

İzmir'de yaşayan Duygu Özbaşar (40), hiçbir sağlık sorunu yokken 2021 Aralık ayında anlam veremediği bir karın şişliği nedeniyle soluğu Kent Hastanesi'nde aldı. Burada tahlil ve tetkikler sonucu Özbaşar'ın kanser olduğu tespit edildi. 20 Aralık'ta Kent Onkoloji Merkezi'ne yatan Özbaşar iki gün sonra yumurtalık kanserinin karın zarına yayılması nedeni ile ameliyata alındı.



7 AYLIK ZOR BİR SÜREÇTİ

8 saatlik ameliyatta Özbaşar'ın rahim ve yumurtalıklarının yanı sıra safrakesesi, dalağı ve bağırsağının bir bölümü alındı, karın zarı temizlendi. Özbaşar, bir bölümü kesilmiş bağırsağının ağzı dışarı alınıp torba takılmış halde 7 ay geçirirken, ameliyattan bir süre sonra kemoterapi sürecine girdi. 6 kür kemoterapi alan Özbaşar'a 13 Haziran'da PET çekildi. Tüm vücutta kanser taraması yapan bu tetkikten "zafer" müjdesini alan Özbaşar 20 Haziran'da tekrar ameliyat masasına yattı, bağırsağı tekrar vücut içine alındı. Kemoterapilerden sonra saçlarının döküldüğünü söyleyen Özbaşar, "Tanı koyulduğunda büyük bir şok yaşamıştım, devamındaki süreç de ağırdı, zordu" dedi.



21 GÜN KURALINA UYDU

Duygu Özbaşar, "İnsan kendine konduramıyor, ben de konduramadım ama bir kez bile neden benim başıma geldi, demedim. Güçlü olmanın, kendini değerli hissetmenin önemine inandım. Kanseri yenen hastaları internette araştırıp önerilerine kulak verdim. 21 gün kuralı uyguladım. Bu kural da, 21 gün boyunca her gün ben iyiyim, ben değerliyim, hayatımda ne yaşadımsa hepsi geride kaldı. Bu sözleri tekrarladım. Bu bana çok iyi geldi. Eminim herkese de iyi gelecektir. Kelimelerle anlatılamayacak bir sevinç yaşadım. Allah tüm hastalara bu sevinci yaşatsın" diye konuştu.