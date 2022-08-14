Bir garip kaza hikayesi!

İzmir'de, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'e tahsisli resmi makam aracının ilçe sınırlarında önceki gece yarısı kaza yapmasının ardından başlayan tartışma sürüyor. Aracı Başkan Gürbüz'ün kullandığı ve sarhoş olduğu iddiaları kamuoyuna yansırken kaza sonrası hazırlanan resmi polis tutanağı ortaya çıktı. Tutanakta makam aracını kullanan kişinin, belediye özel kalemi sekreteri Fadime Özdemir olduğu belirtildi. Kazayla ilgili Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği bilgi notunda dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Kayıtlarda; olay yerinin Foça Barış Caddesi üzeri olduğu ifade edilirken maddi hasarlı trafik kazasının 01.20 sularında olduğu yazıldı.

EHLİYETLİ VE ALKOLSÜZ

Polis merkezine gelen Nadiye Nezir Makineci isimli kişinin Barış Caddesi üzerinde park halinde bulunan aracına bir aracın çarptığını, yaşlı oldukları için rapor tutamadığını belirterek görevlilerden yardım istediği anlatıldı. Olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği de vurgulanırken kavşakta park halindeki 35 BFH 14 plakalı araca 35 FA 5555 plakalı Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'e ait Mercedes Vito marka makam aracının arka sol köşesinden çarpması sonucu meydana geldiği vurgulandı. İlçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine gittiklerinde aracın başında bilinen şoförü Cengiz Şaşmaz yerine Belediye Başkanı'nın Özel Kalem Sekreteri Fadime Özdemir'in olduğu gördü. Özdemir'in polis ekiplerine 'belediyede görevli olduğunu, kazayı kendisinin yaptığını beyan ettiği' belirtildi. Yapılan alkol ölçümünde Özdemir'in alkolsüz olduğu ve ehliyetinin bulunduğu yazıldı.

'BAŞKANI HİÇ GÖRMEDİM'

Tutanağın içeriğinin kamuoyuna yansımasının ardından Yeni Asır'ın görüştüğü Başkan Gürbüz, Özdemir'in kaza öncesi kendisini evine bıraktığını söyledi. Gürbüz, aracın neden makam şoförü değil de sekreteri tarafından kullanıldığı sorusuna, "Şoförümüz rahatsızlanmıştı. O yüzden Fadime Özdemir kullanıyordu. Olay öncesi de beni eve bıraktı" dedi. Ancak emniyet tutanaklarında "sürücü" olarak kayıtlara geçen özel kalem sekreteri Fadime Özdemir yaptığı açıklamada, "Başkan zaten İzmir'deydi, başkanı o gün ben hiç görmedim" diye konuştu. Aracını makam şoförünün izinli olması nedeniyle kullandığını anlatan Özdemir, araçta kendisinden başka hiç kimsenin bulunmadığının altını çizerken, duran arabaya vurduğunu, araç hızının sadece 20 km hızda olduğunu, makam aracının sadece far kısmının kırıldığını anlattı.

'GÖREVLENDİRME YAZISIYLA ARACI KULLANIYORUM'

ÖZDEMİR, "Makam aracı, makamda başkan varken kullanılmaz mı?" sorusuna, "Ama işte burası büyükşehir değil. Ben Karabağlar Belediyesi'nde de çalıştım. Karabağlar'dayken haklısınız hiçbir şekilde makam aracının yanına yaklaşamazdınız. Ancak bizim Foça küçük bir yer. Burada kullanıyoruz. Ben makam arabası ile İstanbul'a gittim, görevlendirme yazısı ile. Cengiz Abi çok rahatsızdı. Polis de durdurdu hiçbir sıkıntı olmadı. Ben her arabayı kullandığımda görevlendirme yazısı alıyorum. O gün işimiz bitti, araç çarşıdaydı. Arabayı gece aldım ondan sonra evin oraya gidecektim kaza oldu. Allah aşkına adam mı öldürdüm şey mi yaptım? Bir tek fark kırmışım ya" şeklinde cevap verdi.

ERHAN GÜLENÇ