Dijital Torun projesi Karşıyaka’da başlıyor

KARŞIYAKA Belediyesi ile Alzheimer Derneği İzmir Şubesi iş birliğinde yürütülen Dijital Torun projesi ile 60 yaş üstü vatandaşlar, Alzheimer hastaları ve yakınları üniversite öğrencileriyle çevrim içi ortamda bir araya gelecek. Proje ile hasta ve yaşlı bireylerin hafıza, sözlü işlem ve motor becerilerine katkı sağlamak amaçlanıyor. Vatandaşları sosyal ve toplumsal yaşamın içinde tutabilmek de, projenin amaçları arasında yer alıyor. Akıllı cep telefonu uygulamaları ile gerçekleştirilecek iletişim sayesinde projeye dahil olan her gönüllü genç bir büyüğün 'Dijital torunu' olacak.

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