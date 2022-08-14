  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Engelli vatandaşa darp!

Engelli vatandaşa darp!

14.8.2022

Engelli vatandaşa darp!

İZMİR Bayraklı'da yüzde 70 bedensel engelli Emre Şakar (40) arkadaşıyla sahilde oturduğu sırada kimliği belirsiz 3 kişinin saldırısına uğradı. Burnunda ve kaburgalarında kırıklar oluşan Şakar'ın dalağında da hasar olduğu ve iç kanama tehlikesi nedeniyle Ege Üniversitesi acil servisinde kontrol altında tutulduğu öğrenildi. Emniyet güçleri saldırganları yakalamak için çalışmalara başladı. Şakar'ın amcası Binali Şakar, "Emre'nin kimseye sataştığını düşünmüyorum. Zaten oturduğu yerden kalkmakta bile zorlanıyor. Öyle etrafına zarar veren bir çocukta değil. Biz bir an önce sorumluların yakalanmasını bekliyoruz" dedi.

■ MERT ALPDÜNDAR

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA