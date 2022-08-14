Engelli vatandaşa darp!

İZMİR Bayraklı'da yüzde 70 bedensel engelli Emre Şakar (40) arkadaşıyla sahilde oturduğu sırada kimliği belirsiz 3 kişinin saldırısına uğradı. Burnunda ve kaburgalarında kırıklar oluşan Şakar'ın dalağında da hasar olduğu ve iç kanama tehlikesi nedeniyle Ege Üniversitesi acil servisinde kontrol altında tutulduğu öğrenildi. Emniyet güçleri saldırganları yakalamak için çalışmalara başladı. Şakar'ın amcası Binali Şakar, "Emre'nin kimseye sataştığını düşünmüyorum. Zaten oturduğu yerden kalkmakta bile zorlanıyor. Öyle etrafına zarar veren bir çocukta değil. Biz bir an önce sorumluların yakalanmasını bekliyoruz" dedi.

■ MERT ALPDÜNDAR