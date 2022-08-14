Gaziemir’de 2B cinayeti

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, yakın akraba ve aynı zamanda alt üst komşu olan iki aile arasında kan aktı. Çıkan tartışmada silahına sarılan 69 yaşındaki S.A.G., bacanağı Remzi Vatansever'i baldızı Fikriye Vatansever'i ve yeğeni Şaban Vatansever'i vurdu. Olayda anne Fikriye Vatansever ve oğlu Şaban Vatansever olay yerinde hayatını kaybederken, Remzi Vatansever'in kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

Olaydan sonra zanlı, suç aleti silahla birlikte polise teslim oldu. Zanlı S.A.G ve bacanağı Remzi Vatansever arasında oturdukları evin bulunduğu 2B arazisinin tapusu yüzünden husumet olduğu belirtildi. Zanlının, Vatansever'in 2B arazisinin tapusunu aldığı ve kendisine devretmediğini öne sürdüğü ve olayın asıl sebebinin de bu anlaşmazlık olduğu kaydedildi.

POMPALI TÜFEKLE DÖNDÜ

Olay, dün akşam 22.00 sıralarında Menderes Mahallesi 1151 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Remzi Vatansever'in 2 torunu bahçede oyun oynadıkları sırada, gürültü yüzünden S.A.G. ile aralarında tartışma çıktı. Bir süredir 2B arazi belgesi yüzünden aralarının açık olduğu öğrenilen ili kavga etmeye başladı. Kavga kısa sürede büyüyünce S.A.G., Remzi Vatansever'i bıçakladı. Remzi Vatansever kanlar içerisinde yere yığılırken, eşi Fikriye Vatansever (54) ve oğlu Şaban Vatansever (34) yardımına koştu.

Bu sırada eve giden S.A.G., pompalı tüfekle geri döndü. Gözü dönen S.A.G., pompalı tüfekle baldızı Fikriye Vatansever ve yeğeni Şaban Vatansever'e ateş açtı. Silah seslerini duyan çevre sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şaban Vatansever ile annesi Fikriye Vatansever'in öldüğü belirlendi. Ağır yaralı olan Remzi Vatansever ise ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Remzi Vatansever'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SUÇ ALETLERİYLE POLİSİ BEKLEDİ

ÖTE yandan, baldızı ve yeğenini pompalı tüfekle öldüren ve bacanağını bıçakla ağır yaralayan S.A.G. suç aletleri ile birlikte polisi evinde bekledi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.A.G., sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, olayda hayatını kaybeden Şaban Vatansever'in yurt dışında çalıştığı, bir yakınının düğünü için Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Öte yandan, zanlı S.A.G. ile Vatansever ailesi arasında yaklaşık 4 yıldır ev tapusu nedeniyle husumet olduğu ileri sürüldü.

FATİH ŞENDİL