İzmir elektrik kesintisi 14 Ağustos Pazar

KİRAZ
14.08.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TUMBULLAR MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE AYILARBELENI SOKAK VE CIVARLARI
KONAK
14.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KURTULUŞ,AKINCI,YENİGÜN,HURŞİDİYE,ALTINORDU,ETİLER,FAİK PAŞA,GÜNEŞ, GÜZELYURT,KONAK, NAMAZGAH,PAZARYERİ MAHALLELERİ, ANAFARTALAR CADDESİ, 940,941,943,944,945,966,1296, 1300,1303,1304,1307,1308,1310,SOKAKLAR VE CİVARI
MENEMEN
14.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE DOLUNAY PETROL, EDE DEMİRÇELİK, RAMO MANDRA, YILDIZ MANDRA, ANADOLU LİSESİ, HALİDE GENCER LİSESİ, ÇOLAK OĞLU, UZMAN SERVİS, KFC ÜZÜM İŞLETMESİ, UTEM ARAŞTIRMA, ÇAVUŞKÖY TARIMSAL ABONELER, RAN TURŞU, TARİHİ YUDUMLAMA, ULUYOL MEVKİ, PEKENTİ YOLU, BELEN YOLU, TÖMEK ÇİFTLİĞİ, KUMTEPE MEVKİ, MERMERLİ MAHALLESİ BİR KISMI, A101 DEPOLARI, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI