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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 14 Ağustos Pazar

İzmir elektrik kesintisi 14 Ağustos Pazar

İzmir'de bugün elektrik kesintileri olup olmayacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklık kesinti yaşanacak ilçeleri açıkladı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 14 Ağustos Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

14.08.2022, 09:18 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022, 09:18

İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik duyurusuna göre bugün bazı ilçelerde kesintiler yaşanacak. İşte 14 Ağustos Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir elektrik kesintisi 14 Ağustos Pazar

ALİAĞA
14.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE HELVACI BÖLGESİ ALÇUK TM MENEMENEN -1, TARIMSAL SULAMA BÖLGESİ, HÜSEYİN ŞAİROĞLU ÖZEL TR, ÜMİT OK ÖZEL, SABAHETTİN ÖZ ÖZEL TR, ERCANLAR YUMURTA ÖZEL, HELVACI TR-10, HELVACI TR-9, FİKRET YEŞİL ÖZEL TR, ERYAŞ ÖZEL TR, SAADET ÖZCAN ÖZEL TR VE CİVARLARI
14.08.2022 09:00 10:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SAMURLU MAHALLESİ SANAYİ SİTESİ 1236,1258, 1259,1260, 1275, 1277, 1278, 1279 SOKAKLAR VE CİVARLARI
14.08.2022 10:30 12:00 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SAMURLU MAHALLESİ SANAYİ SİTESİ 1257, 1258, 1259, 1255, 1256 SOKAKLAR VE CİVARLARI
14.08.2022 13:00 14:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SAMURLU MAHALLESİ SANAYİ SİTESİ- 249, 1251, 1253, 1254, 1255, 1256, 1278/1 SOKAKLAR VE CİVARLARI

İzmir elektrik kesintisi 14 Ağustos Pazar

BAYINDIR
14.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATIH MAHALLESINDEKI YANIKKAVAK, ÇAMURLUK, ÇAYIÇI, ARAPGIRLI, HACIELLER, TAŞKÖPRÜ, HACI APTI MEVKILERI TAMAMINDA VE ENERJI ALAN ÖZEL TRAOLARDA
14.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TM-1 7/1 NUMARALI BEKLEME MEVKII KABIN TRAFOSU TAMAMIINDA
14.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PINARLI MAHALLESI TR-1, TR-6, TR-7TR-8, TR-9, TR-10, TR-11, TR-12, TR-13, TR-14,TR-16 TRAFOLARI TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA
14.08.2022 14:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENIÇIFTLIK MAHALLESI TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA VE HASKÖY MAHALLESI TR-4 TRAFOSU TAMAMINDA

BORNOVA
14.08.2022 08:00 09:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,129/21 SOKAK VE CİVARI
14.08.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK MAHALLESİ,AYDINLAR CADDESİ,6016/5-6-4-3 SOKAKLAR CİVARI
14.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,129/10 SOKAK VE CİVARI
14.08.2022 10:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARACAOĞLAN MAHALLESİ,6170,6172,6166,6165 SOKAKLAR CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 14 Ağustos Pazar

GAZİEMİR
14.08.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOKUZ EYLÜL MAHALLESİ,HAVA EĞİTİM YOLU ÇIKMAZI,692,692/1,694,695 SOKAKLAR GAZİEMİR

KEMALPAŞA
14.08.2022 11:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖREN 75.YIL CUMHURIYET MAHALLESI. İZMIR ANKARA CADDESI, ARIK ALTI CADDESI, DARI TEPESI, AYKIRI SOKAK, VE CIVARLARI

KINIK
14.08.2022 09:00 17:00 SCADA ÇALIŞMASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ KORHAN UN VE CİVARLARI
14.08.2022 09:00 17:00 SCADA ÇALIŞMASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ RNK GIDA, BİN-KA BETON ÖZEL TR VE CİVARLARI
14.08.2022 09:00 17:00 SCADA ÇALIŞMASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ KINIK TR-35, GÜVENTÜRK YAPI ÖZEL TR, KOCA ER ÇELİK ÖZEL TR, KINIK ORGANİZE ÖZEL KÖK, TEKNOPAK PLASTİK ÖZEL TR, SEVA MERMER ÖZEL TR, SURTAŞ GRANİT ÖZEL TR, YILDIZ YANGIN SÖNDÜRME ÖZEL TR, MİMA TARIM ÜRÜNLERİ ÖZEL TR, MEMAŞ İNŞAAT VE CİVARLARI

İzmir elektrik kesintisi 14 Ağustos Pazar

KİRAZ
14.08.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TUMBULLAR MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE AYILARBELENI SOKAK VE CIVARLARI

KONAK
14.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KURTULUŞ,AKINCI,YENİGÜN,HURŞİDİYE,ALTINORDU,ETİLER,FAİK PAŞA,GÜNEŞ, GÜZELYURT,KONAK, NAMAZGAH,PAZARYERİ MAHALLELERİ, ANAFARTALAR CADDESİ, 940,941,943,944,945,966,1296, 1300,1303,1304,1307,1308,1310,SOKAKLAR VE CİVARI

MENEMEN
14.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE DOLUNAY PETROL, EDE DEMİRÇELİK, RAMO MANDRA, YILDIZ MANDRA, ANADOLU LİSESİ, HALİDE GENCER LİSESİ, ÇOLAK OĞLU, UZMAN SERVİS, KFC ÜZÜM İŞLETMESİ, UTEM ARAŞTIRMA, ÇAVUŞKÖY TARIMSAL ABONELER, RAN TURŞU, TARİHİ YUDUMLAMA, ULUYOL MEVKİ, PEKENTİ YOLU, BELEN YOLU, TÖMEK ÇİFTLİĞİ, KUMTEPE MEVKİ, MERMERLİ MAHALLESİ BİR KISMI, A101 DEPOLARI, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI

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NARLIDERE
14.08.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇATALKAYA MAHALLESİ,EDİP BEY SOKAK VE CİVARI

ÖDEMİŞ
14.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ, AKINCILAR, CUMHURIYET, UMURBEY MAHALLELERI
14.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURBEY, EMMIOĞLU MAH. SANAYI SITESI
14.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURBEY, EMMIOĞLU, KUVVETLI, BENGISU, ATATÜRK, ANAFARTALAR, CUMHURIYET, HÜRRIYET, SÜLEYMAN DEMIREL, ZAFER, MIMAR SINAN, MEŞRUTIYET, AKINCILAR, İNÖNÜ MAHALLELERI KISMEN
14.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ANAFARTALAR, ATATÜRK, CUMHURIYET MAHALLELERI KISMEN

İzmir elektrik kesintisi 14 Ağustos Pazar

SEFERİHİSAR
14.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR İLÇESI HIDIRLIK MAHALLESI 11 EYLÜL CADDESI 81/4 , 81/6, 78/4, 78/7 , 78/3, VE CIVARI

TORBALI
14.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALPKENT MAHALLESI 1051,1038,1037,1032, SOKALAR NACI TUNCEL CADDESI BIR KISMI
14.08.2022 14:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATALAN MAHALLESI 3 ADET ÖZEL TR
14.08.2022 16:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAZIBAŞI MAH. KARAKAYA SK. BALKAN CD. PIZZA SK. 230 SK. SAL YOLU CD.

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