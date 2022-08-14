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Haberler İzmir İzmir'de aranan hükümlüyü kural ihlali yakalattı!

İzmir'de aranan hükümlüyü kural ihlali yakalattı!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde gerçekleştirilen drone destekli trafik uygulaması sırasında durdurulan aracın sürücüsünün 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Ayrıca denetimlerde 35 sürücüye toplam 15 bin 200 lira para cezası kesildi.

DHA

14.08.2022, 16:37

İzmir’de aranan hükümlüyü kural ihlali yakalattı!

İl Emniyet Müdürlüğü Karşıyaka İlçe Müdürlüğü ve trafik ekiplerince dün drone destekli 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' yapıldı. Ekipler, Yeni Girne Caddesi'nde bir sürücünün kural ihlali yaptığını fark edip, aracı durdurdu.

GBT sorgusu yapılan aracın sürücüsü Ali Engin Çanakçı'nın 'ruhsatsız silah taşıma', 'hakaret', 'yaralama' ve 'alkollü araç kullanma' suçlarından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Çanakçı'nın, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

Öte yandan denetimlerde 35 sürücüye toplam 15 bin 200 lira para cezası kesilirken, bir araç da trafikten menedildi.

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