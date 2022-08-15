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Haberler İzmir İzmir'de 7 saate varan su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

İzmir'de 7 saate varan su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir Seferhisar, Foça, Konak, Buca'da su saat kaçta gelecek? soruları araştırılıyor. İşte İZSU'dan yapılan duyuruya göre 15 Ağustos Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

15.08.2022, 10:29 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022, 10:29

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri olacak? İZSU bugün İzmir'de su kesintileri yaşanacak ilçeleri paylaştı. İşte 15 Temmuz Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

İzmir’de 7 saate varan su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

BERGAMA

GAZİOSMANPAŞA, FATİH 15.08.2022 saat 09:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saate varan su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

BORNOVA

EĞRİDERE 15.08.2022 saat 07:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saate varan su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

BUCA

GÖKSU 15.08.2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saate varan su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

ÇİĞLİ

SASALI MERKEZ 15.08.2022 saat 10:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saate varan su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

FOÇA

İSMETPAŞA 15.08.2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saate varan su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

KARABAĞLAR

BAHÇELİEVLER 15.08.2022 saat 10:00 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saate varan su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

KONAK

BARBAROS, GÜNEŞLİ, ALTINTAŞ, ATİLLA 15.08.2022 saat 09:10 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

YAVUZ SELİM 15.08.2022 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saate varan su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

SEFERİHİSAR

ÇOLAK İBRAHİM BEY, CAMİKEBİR, TURABİYE 15.08.2022 saat 08:00 ile 14:30 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saate varan su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

SEFERİHİSAR

ÇOLAK İBRAHİM BEY, CAMİKEBİR, TURABİYE 15.08.2022 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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