İzmir’de 7 saate varan su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri olacak? İZSU bugün İzmir'de su kesintileri yaşanacak ilçeleri paylaştı. İşte 15 Temmuz Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri olacak? İZSU bugün İzmir'de su kesintileri yaşanacak ilçeleri paylaştı. İşte 15 Temmuz Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
BERGAMA
GAZİOSMANPAŞA, FATİH 15.08.2022 saat 09:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA
EĞRİDERE 15.08.2022 saat 07:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA
GÖKSU 15.08.2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ
SASALI MERKEZ 15.08.2022 saat 10:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA
İSMETPAŞA 15.08.2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR
BAHÇELİEVLER 15.08.2022 saat 10:00 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
KONAK
BARBAROS, GÜNEŞLİ, ALTINTAŞ, ATİLLA 15.08.2022 saat 09:10 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
YAVUZ SELİM 15.08.2022 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR
ÇOLAK İBRAHİM BEY, CAMİKEBİR, TURABİYE 15.08.2022 saat 08:00 ile 14:30 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR
ÇOLAK İBRAHİM BEY, CAMİKEBİR, TURABİYE 15.08.2022 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.