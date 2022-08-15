Kemeraltı Çarşısı’nda cinayet

İzmir'in Konak ilçesinde esnaflık yapan İbrahim Karaaslan, iş yerine gelen alacaklısı tarafından tabancayla vuruldu. Olayın ardından kaçan katil zanlısı yakalanıp, gözaltına alındı. Olay, önceki gün 15.00 sıralarında Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir handa meydana geldi. Burada esnaf olan Karaaslan ile iş yerine gelen R.Y. arasında iddiaya göre alacak nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine R.Y. Karaaslan'a tabancayla ateş edip kaçtı. Karaaslan kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Karaaslan, ilk müdahalenin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaaslan burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.