Nasır, Büyükşehir’e yüklendi

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, partisinin Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Heppekcan ile birlikte Kemeraltı'nda esnafları dolaştı. Milletvekili Nasır esnafın talep ve önerilerini tek tek not alırken, alışverişe gelen vatandaşlarla da sohbet etti.



"2024'TE İZMİR'DE KAZANACAĞIZ"

DÜNYANIN en büyük açık hava AVM'lerinden olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda gezerken yerel idarenin ihmalkarlığını herkesin gördüğünü belirten Nasır, "Sadece şehrin değil Ege Bölgesi'nin çekim merkeziyken 25 yıldır şehri yöneten CHP zihniyetiyle çöküntü alanına dönüşen çarşıyı palyatif çözümlerle değil, 2024 yılında AK Parti belediyeciliğiyle hak ettiği değere kavuşturacağız. Esnafımız burada her gün binlerce vatandaşımızı ağırlarken, yerel idarenin iş bilmezliği ve ihmalkarlığı yüzünden alışveriş yapacak hemşehrilerimizi buradan uzaklaştırmak için adeta ellerinden geleni yapmaktadırlar" ifadelerini kullandı. ESNAFIN yerel idarenin kayıtsız kalmasına isyan ettiğini belirten Nasır, "Sağanak yağmuru geçtim 10 dakika yağmur yağsa Kemeraltı sular altında. Alışverişe gelecek olan hemşehrilerimizin araçlarını park edecek otoparkı yok. Büyükşehir ve İlçe Belediyesi Kemeraltı'nı sorun yumağı haline getirmiş durumda" diye konuştu.

DİĞER