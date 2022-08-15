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Haberler İzmir “Soyer ve Selvitopu iş yapmaktan acizler”

“Soyer ve Selvitopu iş yapmaktan acizler”

15.8.2022

“Soyer ve Selvitopu iş yapmaktan acizler”
AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Karabağlar ve Narlıdere'de katıldığı programlarda vatandaşlarla bir araya geldi. CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve CHP'li Muhittin Selvitopu yönetimindeki Karabağlar Belediyesi'nin iş yapmaktan aciz olduğunu belirten Kaya, her iki ismin de vatandaşa karşı verdikleri sözleri tutmadığını söyledi. CHP'li Büyükşehir ve Karabağlar belediyelerinin el ele verip Karabağlar'ı hizmetsizliğe mahkum ettiğini belirten Kaya, "Soyer ve Selvitopu Karabağlar'ın kara bahtı oldu, beceriksizlikleriyle destan yazdı. İkisi de çok uyumlu. Çünkü ikisi de aynı, iş bilmez ve beceriksiz" dedi.
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