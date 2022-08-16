  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Aslanoğlu CHP'de İl Başkanı Adayı/ Kulağıma Gelenler

Aslanoğlu CHP'de İl Başkanı Adayı/ Kulağıma Gelenler

16.8.2022

Aslanoğlu CHP’de İl Başkanı Adayı/ Kulağıma Gelenler

İzmir Ticaret Odası yönetimindeyken yerel seçim öncesi CHP'den Balçova Belediye Başkan adayı olmak için istifa eden Şenol Aslanoğlu ile ilgili kulislere yeni bir bilgi düştü. Büyükşehir Belediyesi'nin Örnekköy'deki kentsel dönüşüm çalışmalarının bir etabını ihalesiz alan kooperatifin başkanlığını da yapan Aslanoğlu, şimdi de CHP İl Başkanlığı için çalışıyormuş.

Mevcut İl Başkanı Deniz Yücel'in milletvekili adaylığı için görevini bırakmasına kesin gözüyle bakılırken Aslanoğlu da, Onun boşalacak koltuğuna oturmak için şimdiden ziyaretlere başlamış. İş güvenliği şirketiyle daha önce birçok CHP'li belediye ile çalışan Aslanoğlu'na bazı belediye başkanları ve iş dünyasından bazı isimler destek veriyormuş. Tunç Soyer de bu isme sıcak bakıyormuş.

ERHAN GÜLENÇ

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA