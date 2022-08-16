Aslanoğlu CHP’de İl Başkanı Adayı/ Kulağıma Gelenler

İzmir Ticaret Odası yönetimindeyken yerel seçim öncesi CHP'den Balçova Belediye Başkan adayı olmak için istifa eden Şenol Aslanoğlu ile ilgili kulislere yeni bir bilgi düştü. Büyükşehir Belediyesi'nin Örnekköy'deki kentsel dönüşüm çalışmalarının bir etabını ihalesiz alan kooperatifin başkanlığını da yapan Aslanoğlu, şimdi de CHP İl Başkanlığı için çalışıyormuş.

Mevcut İl Başkanı Deniz Yücel'in milletvekili adaylığı için görevini bırakmasına kesin gözüyle bakılırken Aslanoğlu da, Onun boşalacak koltuğuna oturmak için şimdiden ziyaretlere başlamış. İş güvenliği şirketiyle daha önce birçok CHP'li belediye ile çalışan Aslanoğlu'na bazı belediye başkanları ve iş dünyasından bazı isimler destek veriyormuş. Tunç Soyer de bu isme sıcak bakıyormuş.

ERHAN GÜLENÇ