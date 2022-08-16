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Haberler İzmir Hırsızlar gözü bakır kazanlara dikti

Hırsızlar gözü bakır kazanlara dikti

16.8.2022

Hırsızlar gözü bakır kazanlara dikti

İZMİR Tire'de, iki hırsız çaldıkları bakır kazanlarla polise yakalandı. N.A'ya ait evden gündüz vakti çok sayıda bakır kazan ve musluk bataryası çalan F.Ş ve B.C adlı hırsızlar çaldıklarını çuvala doldurup kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, tarihi Bedesten çarşısında sırtlarında çuvalla dolaşan şüphelendikleri iki zanlıyı durdurdu.

ÇUVALI açan polisler bakır kazan ve musluk bataryalarını görünce iki şüpheliyi gözaltına alarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Çalınan kazanların N.A'ya ait olduğu tespit edildi. Tire Adliye Sarayı'nda hakim karşısına çıkarılan bakır hırsızları tutuklanarak Ödemiş Cezaevi'ne gönderildi.

■ NADİR UYSAL

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