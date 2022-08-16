İzmir 16 Ağustos Salı su kesintisi

ALİAĞA
KARAKÖY 16.08.2022 saat 12:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
ALİAĞA
KARAKÖY 16.08.2022 saat 12:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
ALİAĞA
KARAKÖY 16.08.2022 saat 12:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
BAYINDIR
ZEYTİNOVA 16.08.2022 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BERGAMA
GAZİOSMANPAŞA, FATİH 15.08.2022 saat 09:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BEYDAĞ
EĞRİDERE 15.08.2022 saat 17:40 ile 16.08.2022 saat 10:00 arasında yaklaşık 16 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
BORNOVA
SARNIÇKÖY 16.08.2022 saat 10:40 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
BORNOVA
EVKA 3 16.08.2022 saat 12:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR
BELİRSİZ(KARABAĞLAR) 16.08.2022 saat 10:05 ile 13:05 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK
POYRACIK 16.08.2022 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES
ATA 16.08.2022 saat 12:10 ile 14:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.