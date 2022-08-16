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Haberler İzmir İzmir 16 Ağustos Salı su kesintisi

İzmir 16 Ağustos Salı su kesintisi

İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir Aliağa, Bergama, Karabağlar, Menderes'te su saat kaçta gelecek? soruları araştırılıyor. İşte İZSU'dan yapılan duyuruya göre 16 Ağustos Salı İzmir su kesintisi detayları...

16.08.2022, 13:05 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022, 13:07

ALİAĞA

KARAKÖY 16.08.2022 saat 12:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir 16 Ağustos Salı su kesintisi

ALİAĞA

KARAKÖY 16.08.2022 saat 12:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir 16 Ağustos Salı su kesintisi

BAYINDIR

ZEYTİNOVA 16.08.2022 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir 16 Ağustos Salı su kesintisi

BERGAMA

GAZİOSMANPAŞA, FATİH 15.08.2022 saat 09:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir 16 Ağustos Salı su kesintisi

BEYDAĞ

EĞRİDERE 15.08.2022 saat 17:40 ile 16.08.2022 saat 10:00 arasında yaklaşık 16 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir 16 Ağustos Salı su kesintisi

BORNOVA

SARNIÇKÖY 16.08.2022 saat 10:40 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir 16 Ağustos Salı su kesintisi

BORNOVA

EVKA 3 16.08.2022 saat 12:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir 16 Ağustos Salı su kesintisi

KARABAĞLAR

BELİRSİZ(KARABAĞLAR) 16.08.2022 saat 10:05 ile 13:05 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir 16 Ağustos Salı su kesintisi

KINIK

POYRACIK 16.08.2022 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir 16 Ağustos Salı su kesintisi

MENDERES

ATA 16.08.2022 saat 12:10 ile 14:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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