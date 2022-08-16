İzmir’de 192 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, yakalanan 192 kaçak göçmen ve 5 organizatör ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"14 Ağustos 2022 tarihinde saat 06.30'da, İzmir ili Urla ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekneler içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-912, TCSG-7, KB-22) tarafından hareketli 2 yelkenli tekne durdurulmuş içerisindeki toplam 192 düzensiz göçmen ve 5 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır."

65 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

Öte yandan, 14 Ağustos saat 14.06'da Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti. Yapılan çalışmalar sonucunda, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen ve denizde mahsur kalan 19 göçmen kurtarıldı. 14 Ağustos saat 19.40 sıralarında ise Çeşme ilçesi açıkların 46 kaçak göçmen kurtarıldı.



Kıyıya çıkartılan toplam 257 kaçak göçmenin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.