İzmir’de helikopter destekli eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Aliağa KOM Grup Amirliği ekipleri, ilçede acil nakit para arayışına giren kişilere tefe usulü para vererek, karşılığında muvafakatname ve yüksek meblağlarda senet imzalattıran, maaşlarının bir kısmına veya tamamına el koyan, mağdurların üzerinde bulunan birçok taşınmazı tehdit ve cebirle kendi üzerlerine alıp, ortalama 65 milyon TL haksız kazanç elde eden şebekeyi takibe aldı.