  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de helikopter destekli eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı

İzmir'de helikopter destekli eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı

İzmir'in Aliağa ilçesinde bugün tefeci şebekesine, özel hareket polisi ve helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda çok sayıda materyal ele geçirilirken 17 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA

16.08.2022, 15:05

İzmir'in Aliağa ilçesinde, faizle para verip, mağdur ettikleri kişilerin birçok taşınmazını tehdit ve cebirle kendi üzerlerine alan tefeci şebekesine helikopter destekli operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’de helikopter destekli eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Aliağa KOM Grup Amirliği ekipleri, ilçede acil nakit para arayışına giren kişilere tefe usulü para vererek, karşılığında muvafakatname ve yüksek meblağlarda senet imzalattıran, maaşlarının bir kısmına veya tamamına el koyan, mağdurların üzerinde bulunan birçok taşınmazı tehdit ve cebirle kendi üzerlerine alıp, ortalama 65 milyon TL haksız kazanç elde eden şebekeyi takibe aldı.

İzmir’de helikopter destekli eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere bugün özel hareket polisi ve helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İzmir’de helikopter destekli eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı

Adreslerde yapılan aramalarda; doldurulmaya hazır 33 boş senet, 13 dolu senet, 5 mağdurun isimleri ve alacak miktarlarının not edildiği ajanda, 2 doldurulmuş senet fotokopisi, mağdurlara ait ödeme emirli 5 dekont, 1 vekaletname, mağdurlara ait 2 tapu, üzerlerinde mağdurların ve para miktarlarının yazılı olduğu çok sayıda not kağıdı, 3 tabanca ve 24 tabanca mermisi ile 51 bin 600 lira ele geçirildi. Operasyonda 17 şüpheli, gözaltına alındı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA