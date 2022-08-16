İzmirli kadınlar güçleniyor! Tekvando ile yeniden doğdular

İzmir'de yürütülen proje kapsamında, çoğu şiddet mağduru olan kadınlara yönelik tekvando eğitimi, kursiyerlerin yaşamını değiştirdi.
16.08.2022, 16:49
İzmir'de yürütülen proje kapsamında, çoğu şiddet mağduru olan kadınlara yönelik tekvando eğitimi, kursiyerlerin yaşamını değiştirdi.
1 yıldan fazladır süren projede kadınlar, kendilerini savunmayı ve şiddete maruz kalmaları halinde izlemeleri gereken hukuki yolları öğrendiklerini anlattı. Antrenör Ahmet Bereket, "Kursa başladıklarında hareketi göstermek için elimizi kaldırdığımızda bir anda gözleri dolup kapanan, ağlayan kardeşlerimize şahit olduk. Şimdi hepsi öz güvenli ve ne yapması gerektiğini biliyor" dedi.
İzmir'de, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında, çoğu şiddet mağduru olan 25 kadın, 1 yılı aşkın süredir tekvando eğitimi alıyor ve şiddete maruz kalması halinde izlemesi gereken hukuki yollar hakkında bilgilendiriliyor.
Yakın ve caydırıcı savunma tekniklerinin öğretildiği programda kadınlardan bazılarının koruma kararı bulunması nedeniyle salona giriş- çıkışlarda emniyet birimleri tarafından önlemler alınıyor. Şiddet, darp ve tacize uğrayanların 1 yılda yaşamını değiştiren proje, pek çok kadının kendini savunmasını sağlayarak umut oldu.
İLK BAŞLADIKLARINDA GÖZLERİ DOLUYORDU
Projenin devam ettiğini ve kadınların yaşamına yenilikler getirdiğini anlatan antrenör Ahmet Bereket, "İlk kursa başladıklarında biz elimizi kaldırdığımızda hareketi gösterirken bir anda gözleri dolup kapanan, ağlayan kardeşlerimize şahit olduk. Zaman içerisinde biz o hareketleri yaptığımızda artık cevap verecek hale geldiler. En azından gözlerini kapatmıyorlar, tepki verebiliyorlar" diye konuştu.
GERİ DÖNÜŞLER ÇOK GÜZEL
Kursun 2021 yılında başladığını belirten Bereket, "Yakın savunma ve caydırıcı savunma teknikleri aracılığıyla şiddet mağduru kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla bir proje hazırlamıştık ve proje bakanlıktan onay aldı. Geçen yıl ilk bölümünü tamamladık. Bu yıl da ikincisine başladık. Katılım oldukça yüksek. Geri dönüşler çok güzel oldu. Bu sene aile içi şiddeti önleme birimlerinden kursiyer yönlendirdiler. Kadınlar genellikle bu birimden yönlendiriliyor. Biz aynı zamanda gönüllülük esasıyla gelen kadınlarla da bir grup oluşturduk. Şiddet mağduru olan veya şiddet mağduru olma adayı olan kadınların en az zararla bu olaydan kurtulmanın tekniklerini öğretmeye çalışıyoruz. Valimizin desteğiyle ders saatlerinde emniyet bu güzergahtaki güvenlik tedbirlerini arttırıyor. İçlerinde gerçekten ciddi anlamda sıkıntı yaşamış olan, koruma kararı aldırmış olan kişiler var. Bazı kadınlar bu sporla tanıştıktan sonra bu dalda ilerlemeye karar verdi. İki kursiyerimize lisans çıkardık. Bu kardeşlerimizi de grubun içine dahil olarak eğitmeye devam ediyoruz. Sayı olarak 25 kişi belirlemiştik ancak o sayının üzerine çıktık" dedi.
GÖZLERİMİ KAPATMAK İSTEMİYORUM
Çocuklarıyla yaşadığını anlatan ev kadını Yadigar Düdek (39) de "Herkes kendini savunmayı bilmeli. Keşke bunlara ihtiyaç olmasa. İnsan korkuyor. Kendimi bu kurs sayesinde daha güvende hissediyorum. Öz güvenim yerine geldi. Korkmamayı öğrendim. Birçok defa tehlikeli bir duruma maruz kaldım. Kurs sayesinde bununla başa çıkmayı öğrendim. Şiddete maruz kaldığımda gözlerimi kapatmak istemiyorum. Burada kendimi bu anlamda geliştirmeye çalışıyorum" dedi.
DİK YÜRÜMEYE BAŞLADIM
Kursiyerlerden muhasebeci Aylin Özben (48), "Sokağa çıktığımız anda şiddete maruz kalma oranımız çok yüksek. Hayatımız o kadar zor ki. Hepimizin başına gelebiliyor. Burada önce kendimizi sonra çevremizi korumak için eğitim alıyoruz. Amacımız, kavga etmek değil. Buraya başladıktan sonra dik yürümeye başladım. Söyleyince kulağa anlamsız gelebilir ama başım önümde yürürdüm. Şu an duruşum değişti. Benim için en önemli konu bu oldu. Hayatın bize ne getireceğini bilmiyoruz. Kötü ortamlara mutlaka giriyoruz. Dilerim hiç kimse girmesin ama buradaki eğitim her şeyi değiştiriyor" diye konuştu.
Kendine daha fazla güvendiğini anlatan kursiyerlerden, özel güvenlik görevlisi Pınar Pamukoğlu, (36) "Kendimde ayrı bir güç hissediyorum. Şiddete maruz kalmak hiçbir kadının yaşamaması gereken bir olay. Bence her kadının kendisini savunmayı bilmesi gerekiyor" diye konuştu.