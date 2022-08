İzmirli kadınlar güçleniyor! Tekvando ile yeniden doğdular

DİK YÜRÜMEYE BAŞLADIM

Kursiyerlerden muhasebeci Aylin Özben (48), "Sokağa çıktığımız anda şiddete maruz kalma oranımız çok yüksek. Hayatımız o kadar zor ki. Hepimizin başına gelebiliyor. Burada önce kendimizi sonra çevremizi korumak için eğitim alıyoruz. Amacımız, kavga etmek değil. Buraya başladıktan sonra dik yürümeye başladım. Söyleyince kulağa anlamsız gelebilir ama başım önümde yürürdüm. Şu an duruşum değişti. Benim için en önemli konu bu oldu. Hayatın bize ne getireceğini bilmiyoruz. Kötü ortamlara mutlaka giriyoruz. Dilerim hiç kimse girmesin ama buradaki eğitim her şeyi değiştiriyor" diye konuştu.

Kendine daha fazla güvendiğini anlatan kursiyerlerden, özel güvenlik görevlisi Pınar Pamukoğlu, (36) "Kendimde ayrı bir güç hissediyorum. Şiddete maruz kalmak hiçbir kadının yaşamaması gereken bir olay. Bence her kadının kendisini savunmayı bilmesi gerekiyor" diye konuştu.