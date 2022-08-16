İzmirli kadınlar güçleniyor! Tekvando ile yeniden doğdular

GERİ DÖNÜŞLER ÇOK GÜZEL

Kursun 2021 yılında başladığını belirten Bereket, "Yakın savunma ve caydırıcı savunma teknikleri aracılığıyla şiddet mağduru kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla bir proje hazırlamıştık ve proje bakanlıktan onay aldı. Geçen yıl ilk bölümünü tamamladık. Bu yıl da ikincisine başladık. Katılım oldukça yüksek. Geri dönüşler çok güzel oldu. Bu sene aile içi şiddeti önleme birimlerinden kursiyer yönlendirdiler. Kadınlar genellikle bu birimden yönlendiriliyor. Biz aynı zamanda gönüllülük esasıyla gelen kadınlarla da bir grup oluşturduk. Şiddet mağduru olan veya şiddet mağduru olma adayı olan kadınların en az zararla bu olaydan kurtulmanın tekniklerini öğretmeye çalışıyoruz. Valimizin desteğiyle ders saatlerinde emniyet bu güzergahtaki güvenlik tedbirlerini arttırıyor. İçlerinde gerçekten ciddi anlamda sıkıntı yaşamış olan, koruma kararı aldırmış olan kişiler var. Bazı kadınlar bu sporla tanıştıktan sonra bu dalda ilerlemeye karar verdi. İki kursiyerimize lisans çıkardık. Bu kardeşlerimizi de grubun içine dahil olarak eğitmeye devam ediyoruz. Sayı olarak 25 kişi belirlemiştik ancak o sayının üzerine çıktık" dedi.