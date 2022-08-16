"Kentimiz İzmir’e uluslararası ödül"

BU yıl yürüttüğü 4 Avrupa Birliği Projesi'yle kültürel miras alanında İzmir'e önemli katkılar sunan Kentimiz İzmir Derneği 19. International Business Awards'da Yılın Kuruluşu kategorisinde Gümüş Ödül kazandı. Dernek, dünyanın dört bir yanından binlerce kurum arasında bu ödülü kazanarak İzmir'e büyük bir gurur yaşattı. 2002 yılından beri düzenlenen ve her yıl 12.000'den fazla adayın yer aldığı ödül programında daha önce ülkemizden Aselsan, Halkbank, Opet, YapıKredi, Axa, Allianz, Hugo Boss gibi kurumlar de ödül almıştı. Ödüller, 15 Ekim'de Londra'da gerçekleşecek gala gecesinde sahiplerine teslim edilecek.

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