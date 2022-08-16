  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir "Kentimiz İzmir’e uluslararası ödül"

"Kentimiz İzmir’e uluslararası ödül"

16.8.2022

Kentimiz İzmir’e uluslararası ödül
BU yıl yürüttüğü 4 Avrupa Birliği Projesi'yle kültürel miras alanında İzmir'e önemli katkılar sunan Kentimiz İzmir Derneği 19. International Business Awards'da Yılın Kuruluşu kategorisinde Gümüş Ödül kazandı. Dernek, dünyanın dört bir yanından binlerce kurum arasında bu ödülü kazanarak İzmir'e büyük bir gurur yaşattı. 2002 yılından beri düzenlenen ve her yıl 12.000'den fazla adayın yer aldığı ödül programında daha önce ülkemizden Aselsan, Halkbank, Opet, YapıKredi, Axa, Allianz, Hugo Boss gibi kurumlar de ödül almıştı. Ödüller, 15 Ekim'de Londra'da gerçekleşecek gala gecesinde sahiplerine teslim edilecek.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA