Atıklar geri dönüsüme geliri Kaan Efe’ye

Bergama Belediyesi'nin yürütmüş olduğu "Ambalaj Atığı Topla Kaan Efe'ye Nefes Ol" kampanyasından elde edilen gelir, SMA hastası Kaan Efe'nin İzmir Valiliği onayı ile açılan banka hesabına yatırıldı. Kaan Efe'nin babası Barış Şanal ile bir araya gelen Bergama Belediyesi Başkan Yardımcıları Cüneyt Umutlu ve Aşkın Uyar, Kaan Efe'ye Nefes Ol Kampanyasına destek çağrısında bulunarak, kampanyaya tüm operatörlerden SMS atarak ya da İzmir Valiliği onayı ile açılan banka hesaplarına yardımların gönderilebileceğini ifade etti.

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