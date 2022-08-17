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Haberler İzmir İZBAN İstasyonu’nda bir kişi raylara atladı

İZBAN İstasyonu’nda bir kişi raylara atladı

17.8.2022

İZBAN İstasyonu’nda bir kişi raylara atladı
İZBAN'IN Salhane İstasyonu'nda dün sabah saatlerinde bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay dün İZBAN'ın Bayraklı'daki Salhane durağında gerçekleşti. İsmi öğrenilemeyen bir kişinin, trenin istasyona yaklaştığı sırada kendini raylara attığı öğrenildi. İhbar üzerine istasyona gelen sağlık ekipleri intihar girişiminde bulunan kişiye ilk müdahalyi yaptı. Yaralı kişinin elleri ve ayaklarının zarar gördüğü öğrenildi. Yaralının 50-60 yaşlarında bir erkek olduğu öğrenildi. İntihar girişiminde dolayı İZBAN seferleri bir süre durdu.
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