İzmir’de eş zamanlı harekete geçildi! Operasyon filmleri aratmadı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarını yok etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar dahilinde kentte Bayraklı, Konak ve Karabağlar ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri yakalamaya yönelik düğmeye basıldı. Yapılan saha ve analiz çalışmaları sonucu adresleri belirlenen şüphelileri yakalamaya yönelik, 16 Ağustos tarihinde Bayraklı, Karabağlar ve Konak ilçeleri ile İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.