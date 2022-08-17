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İzmir'de iki grubun kavgasında kan aktı

Son dakika... İzmir’in Torbalı ilçesinde, iki grup arasında çıkan sebebi belirlenemeyen tartışmada bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

İHA

17.08.2022, 10:57

İzmir’de iki grubun kavgasında kan aktı

Son dakika , edinilen bilgiye göre olay, Torbalı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan sitenin önündeki parkta meydana geldi. İddiaya göre, parkta karşılaşan iki grup, henüz bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle A.Ü., A.K. ve B.D., yanlarında bulunan ekmek bıçağıyla E.K.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde durumu ağır olduğu belirlenen E.K., Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen E.K.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, çok geçmeden olaya karıştığı belirlenen A.Ü., A.K. ve B.D.'yi saklandıkları yerde suç aleti ekmek bıçağı ile birlikte kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ü. ve A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.D. tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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