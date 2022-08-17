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Haberler İzmir İzmir'de sular 13 saat kesilecek! Bu ilçelerde oturanlar önleminizi alın

İzmir'de sular 13 saat kesilecek! Bu ilçelerde oturanlar önleminizi alın

İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Yapılan açıklamaya göre bazı ilçelerde kesinti 13 saat sürecek. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir Menemen, Beydağ, Çeşme, Ödemiş'te su saat kaçta gelecek? İşte İZSU'dan yapılan duyuruya göre 17 Ağustos Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...

17.08.2022, 10:25 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022, 10:26

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri olacak? İZSU bugün İzmir'de su kesintileri yaşanacak ilçeleri paylaştı. İşte 17 Temmuz Çarşamba İzmir su kesintisi detayları..

İzmir’de sular 13 saat kesilecek! Bu ilçelerde oturanlar önleminizi alın

BALÇOVA

EĞİTİM 17.08.2022 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de sular 13 saat kesilecek! Bu ilçelerde oturanlar önleminizi alın

BEYDAĞ

YUKARITOSUNLAR 17.08.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de sular 13 saat kesilecek! Bu ilçelerde oturanlar önleminizi alın

BUCA

İNKILAP, HÜRRİYET, ÇALDIRAN 17.08.2022 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de sular 13 saat kesilecek! Bu ilçelerde oturanlar önleminizi alın

ÇEŞME

16 EYLÜL 17.08.2022 saat 08:20 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de sular 13 saat kesilecek! Bu ilçelerde oturanlar önleminizi alın

KONAK

ATİLLA, ALTINTAŞ, GÜNEŞLİ, BARBAROS 17.08.2022 saat 10:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de sular 13 saat kesilecek! Bu ilçelerde oturanlar önleminizi alın

MENEMEN

GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ, 85.YIL CUMHURİYET 16.08.2022 saat 21:00 ile 17.08.2022 saat 10:00 arasında yaklaşık 13 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de sular 13 saat kesilecek! Bu ilçelerde oturanlar önleminizi alın

ÖDEMİŞ

YOLÜSTÜ, BÜYÜKAVULCUK 17.08.2022 saat 10:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 7 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

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