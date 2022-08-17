İzmir’de sular 13 saat kesilecek! Bu ilçelerde oturanlar önleminizi alın

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri olacak? İZSU bugün İzmir'de su kesintileri yaşanacak ilçeleri paylaştı. İşte 17 Temmuz Çarşamba İzmir su kesintisi detayları..
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri olacak? İZSU bugün İzmir'de su kesintileri yaşanacak ilçeleri paylaştı. İşte 17 Temmuz Çarşamba İzmir su kesintisi detayları..
BALÇOVA
EĞİTİM 17.08.2022 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BEYDAĞ
YUKARITOSUNLAR 17.08.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA
İNKILAP, HÜRRİYET, ÇALDIRAN 17.08.2022 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME
16 EYLÜL 17.08.2022 saat 08:20 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
KONAK
ATİLLA, ALTINTAŞ, GÜNEŞLİ, BARBAROS 17.08.2022 saat 10:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN
GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ, 85.YIL CUMHURİYET 16.08.2022 saat 21:00 ile 17.08.2022 saat 10:00 arasında yaklaşık 13 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ
YOLÜSTÜ, BÜYÜKAVULCUK 17.08.2022 saat 10:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 7 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.