  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Balkondan giren damat eşi ve kayınpederini öldürdü

Balkondan giren damat eşi ve kayınpederini öldürdü

Boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı kayınpederinin evine balkon demirlerinden tırmanarak giren Recep Uslu, tabancayla eşi Berivan Uslu ve kayınpederi Şemsettin Çelik’i öldürdü

19.8.2022

Balkondan giren damat eşi ve kayınpederini öldürdü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 61 yaşındaki kayınpederi Şemsettin Çelik'in birinci kattaki evinin balkonuna tırmanarak içeri giren damat Recep Uslu (32), boşanma aşamasında olduğu eşi Berivan Uslu (32) ile kayınpederi Çelik'i yanında getirdiği ruhsatsız tabanca ile öldürdü. Uslu, baldızları Gülistan ile Şirvan Çelik'i de ağır yaraladı. 3 çocuk annesi Berivan Uslu'nun daha önce de bir tartışmadan dolayı Recep Uslu tarafından bıçaklandığı, eşinin baskısı nedeni ile şikayetçi olmadığı ancak Batman'dan İzmir'deki babaevine geldiği öğrenildi.

BALDIZLAR AĞIR YARALI
Olay dün sabah saat 07.30'da Bozyaka Gülkaya Mahallesi 3030 Sokak'ta meydana geldi. Batman'da yaşayan 3 çocuk annesi Uslu, şiddetli geçimsizlik nedeni ile 1 ay önce baba evine taşındı. İddiaya göre barışmak istememesi üzerine deliye dönen Recep Uslu, Batman'dan İzmir'e geldi. Berivan Uslu'ya ateş eden Recep Uslu, ardından Şemsettin Çelik ve çocuklarına da kurşun yağdırdı.

Berivan Uslu ile Şemsettin Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan baldızlar Gülistan ile Şirvan Çelik hastaneye kaldırıldı.

BUCA'DA YAKALANDI
DEHŞET saçan damat Recep Uslu'nun cinayetten sonra çocukları F.U.(10), A.E.U. (9) ve M.U.'yu (2) yanına alıp kaçtığı öğrenildi. Olaydan sonra polis ekipleri Recep Uslu'yu Buca'da gözaltına aldı. Uslu, İzmir Emniyeti Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

METİN BURMALI

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA