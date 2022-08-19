Balkondan giren damat eşi ve kayınpederini öldürdü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 61 yaşındaki kayınpederi Şemsettin Çelik'in birinci kattaki evinin balkonuna tırmanarak içeri giren damat Recep Uslu (32), boşanma aşamasında olduğu eşi Berivan Uslu (32) ile kayınpederi Çelik'i yanında getirdiği ruhsatsız tabanca ile öldürdü. Uslu, baldızları Gülistan ile Şirvan Çelik'i de ağır yaraladı. 3 çocuk annesi Berivan Uslu'nun daha önce de bir tartışmadan dolayı Recep Uslu tarafından bıçaklandığı, eşinin baskısı nedeni ile şikayetçi olmadığı ancak Batman'dan İzmir'deki babaevine geldiği öğrenildi.

BALDIZLAR AĞIR YARALI

Olay dün sabah saat 07.30'da Bozyaka Gülkaya Mahallesi 3030 Sokak'ta meydana geldi. Batman'da yaşayan 3 çocuk annesi Uslu, şiddetli geçimsizlik nedeni ile 1 ay önce baba evine taşındı. İddiaya göre barışmak istememesi üzerine deliye dönen Recep Uslu, Batman'dan İzmir'e geldi. Berivan Uslu'ya ateş eden Recep Uslu, ardından Şemsettin Çelik ve çocuklarına da kurşun yağdırdı.

Berivan Uslu ile Şemsettin Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan baldızlar Gülistan ile Şirvan Çelik hastaneye kaldırıldı.

BUCA'DA YAKALANDI

DEHŞET saçan damat Recep Uslu'nun cinayetten sonra çocukları F.U.(10), A.E.U. (9) ve M.U.'yu (2) yanına alıp kaçtığı öğrenildi. Olaydan sonra polis ekipleri Recep Uslu'yu Buca'da gözaltına aldı. Uslu, İzmir Emniyeti Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

METİN BURMALI